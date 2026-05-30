Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/rossija-870341256.html
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей - 30.05.2026, ПРАЙМ
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей
Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии. | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T06:48+0300
2026-05-30T06:48+0300
бизнес
россия
япония
рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870341256.jpg?1780112932
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии. Японский экспорт машин в Россию в апреле достиг 26 миллионов иен - за месяц поставки выросли на 2%, в годовом значении – на 45%. В национальной валюте значение стало максимальным с июля 2023 года. При пересчете на американскую валюту поставки составили 162 миллиона долларов. Россия является шестым крупнейшим импортером легковых автомобилей Японии вместе с рядом стран - доля РФ составляет 2%. Другие крупнейшие страны-импортеры – США (35%), Канада и Австралия (8%), Китай (6%), Бельгия (4%), Германия и Тайвань (3%).
япония
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, япония, рф, сша
Бизнес, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, РФ, США
06:48 30.05.2026
 
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей

Россия в апреле увеличила закупки японских автомобилей до максимума с июля 2023 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии.
Японский экспорт машин в Россию в апреле достиг 26 миллионов иен - за месяц поставки выросли на 2%, в годовом значении – на 45%. В национальной валюте значение стало максимальным с июля 2023 года. При пересчете на американскую валюту поставки составили 162 миллиона долларов.
Россия является шестым крупнейшим импортером легковых автомобилей Японии вместе с рядом стран - доля РФ составляет 2%. Другие крупнейшие страны-импортеры – США (35%), Канада и Австралия (8%), Китай (6%), Бельгия (4%), Германия и Тайвань (3%).
 
БизнесРОССИЯЯПОНИЯРФСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала