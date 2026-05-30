https://1prime.ru/20260530/rossija-870341256.html
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей - 30.05.2026, ПРАЙМ
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей
Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии. | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T06:48+0300
2026-05-30T06:48+0300
2026-05-30T06:48+0300
бизнес
россия
япония
рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870341256.jpg?1780112932
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии.
Японский экспорт машин в Россию в апреле достиг 26 миллионов иен - за месяц поставки выросли на 2%, в годовом значении – на 45%. В национальной валюте значение стало максимальным с июля 2023 года. При пересчете на американскую валюту поставки составили 162 миллиона долларов.
Россия является шестым крупнейшим импортером легковых автомобилей Японии вместе с рядом стран - доля РФ составляет 2%. Другие крупнейшие страны-импортеры – США (35%), Канада и Австралия (8%), Китай (6%), Бельгия (4%), Германия и Тайвань (3%).
япония
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, япония, рф, сша
Бизнес, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, РФ, США
Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей
Россия в апреле увеличила закупки японских автомобилей до максимума с июля 2023 года
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии.
Японский экспорт машин в Россию в апреле достиг 26 миллионов иен - за месяц поставки выросли на 2%, в годовом значении – на 45%. В национальной валюте значение стало максимальным с июля 2023 года. При пересчете на американскую валюту поставки составили 162 миллиона долларов.
Россия является шестым крупнейшим импортером легковых автомобилей Японии вместе с рядом стран - доля РФ составляет 2%. Другие крупнейшие страны-импортеры – США (35%), Канада и Австралия (8%), Китай (6%), Бельгия (4%), Германия и Тайвань (3%).