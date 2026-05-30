Россия в апреле увеличила импорт японских легковых автомобилей

Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии.

2026-05-30T06:48+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии. Японский экспорт машин в Россию в апреле достиг 26 миллионов иен - за месяц поставки выросли на 2%, в годовом значении – на 45%. В национальной валюте значение стало максимальным с июля 2023 года. При пересчете на американскую валюту поставки составили 162 миллиона долларов. Россия является шестым крупнейшим импортером легковых автомобилей Японии вместе с рядом стран - доля РФ составляет 2%. Другие крупнейшие страны-импортеры – США (35%), Канада и Австралия (8%), Китай (6%), Бельгия (4%), Германия и Тайвань (3%).

