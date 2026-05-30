Назван способ сэкономить на оплате холодной воды

Для кого действуют повышенные тарифы на холодную воду и как избежать их применения, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ | 30.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Для кого действуют повышенные тарифы на холодную воду и как избежать их применения, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев."Базовый документ для расчета платы за воду — постановление правительства № 354. В ноябре 2025 года в него внесено существенное изменение: если ранее все повышающие коэффициенты при отсутствии приборов учета были 1,5, теперь введен отдельный коэффициент для холодной воды — 3", — пояснил эксперт.Нововведение коснется всех, у кого нет прибора учета холодной воды при наличии технической возможности его установить. Повышающий коэффициент 3 начнут применять и в случае, если счетчик установлен, но вовремя не прошел поверку, а также если собственник перестал передавать показания более трех месяцев. При этом для горячей воды и электроэнергии старый повышающий коэффициент 1,5 сохраняется."Пропуск срока поверки прибора — не приговор: потребитель может доказать, что счётчик работал исправно, и тогда расчёт с учетом коэффициента может быть отменен. Такая практика есть. Само по себе отсутствие счетчика не считается нарушением, и плата за прошлые месяцы не должна превращаться в штрафную санкцию", — подытожил Моисеев.

