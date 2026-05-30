https://1prime.ru/20260530/shilling-870348286.html

Глава АЕБ предложил европейским компаниям начать в России "с чистого листа"

Глава АЕБ предложил европейским компаниям начать в России "с чистого листа" - 30.05.2026, ПРАЙМ

Глава АЕБ предложил европейским компаниям начать в России "с чистого листа"

Европейским компаниям в случае возвращения в Россию стоит начать "с чистого листа" и не зацикливаться на прошлом, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T17:16+0300

2026-05-30T17:16+0300

2026-05-30T17:16+0300

бизнес

россия

рспп

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83386/31/833863166_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c50343dc75a432ec1019a2edfae6f47.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Европейским компаниям в случае возвращения в Россию стоит начать "с чистого листа" и не зацикливаться на прошлом, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. "Будет ли учитываться фактор, кто и как себя вел в прошлом? Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: "А ты вот так неправильно делал!" Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция — нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит", — сказал он в интервью РБК. Шиллинг отметил, что в АЕБ сохраняется позитивный настрой на перспективы взаимодействия. "Мы верим, что при восстановлении взаимодействия определяющим станет взгляд вперед: на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду", — пояснил глава ассоциации. Шиллинг отметил, что на данном этапе такие обсуждения носят теоретический характер. "В прошлом году на площадке РСПП развернулась дискуссия на эту тему, и прийти к единому мнению пока не удалось", — напомнил он. Президент России Владимир Путин в 2025 году поручил правительству проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию. Тогда он отмечал, что Россия будет смотреть, кто и как уходил, кто проявил себя ненадежным партнером. При этом, по его словам, процесс возвращения компаний будет проходить исключительно с учетом защиты интересов российского бизнеса.

https://1prime.ru/20260529/putin-870333310.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рспп, европа