Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава АЕБ предложил европейским компаниям начать в России "с чистого листа" - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/shilling-870348286.html
Глава АЕБ предложил европейским компаниям начать в России "с чистого листа"
Глава АЕБ предложил европейским компаниям начать в России "с чистого листа" - 30.05.2026, ПРАЙМ
Глава АЕБ предложил европейским компаниям начать в России "с чистого листа"
Европейским компаниям в случае возвращения в Россию стоит начать "с чистого листа" и не зацикливаться на прошлом, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T17:16+0300
2026-05-30T17:16+0300
бизнес
россия
рспп
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/31/833863166_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c50343dc75a432ec1019a2edfae6f47.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Европейским компаниям в случае возвращения в Россию стоит начать "с чистого листа" и не зацикливаться на прошлом, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. "Будет ли учитываться фактор, кто и как себя вел в прошлом? Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: "А ты вот так неправильно делал!" Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция — нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит", — сказал он в интервью РБК. Шиллинг отметил, что в АЕБ сохраняется позитивный настрой на перспективы взаимодействия. "Мы верим, что при восстановлении взаимодействия определяющим станет взгляд вперед: на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду", — пояснил глава ассоциации. Шиллинг отметил, что на данном этапе такие обсуждения носят теоретический характер. "В прошлом году на площадке РСПП развернулась дискуссия на эту тему, и прийти к единому мнению пока не удалось", — напомнил он. Президент России Владимир Путин в 2025 году поручил правительству проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию. Тогда он отмечал, что Россия будет смотреть, кто и как уходил, кто проявил себя ненадежным партнером. При этом, по его словам, процесс возвращения компаний будет проходить исключительно с учетом защиты интересов российского бизнеса.
https://1prime.ru/20260529/putin-870333310.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/31/833863166_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_37966e6477779b11211de71a7fa0b554.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рспп, европа
Бизнес, РОССИЯ, РСПП, ЕВРОПА
17:16 30.05.2026
 
Глава АЕБ предложил европейским компаниям начать в России "с чистого листа"

Глава АЕБ Шиллинг посоветовал европейским компаниям начать в России "с чистого листа"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТадзио Шиллинг
Тадзио Шиллинг - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Тадзио Шиллинг. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Европейским компаниям в случае возвращения в Россию стоит начать "с чистого листа" и не зацикливаться на прошлом, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.
"Будет ли учитываться фактор, кто и как себя вел в прошлом? Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: "А ты вот так неправильно делал!" Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция — нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит", — сказал он в интервью РБК.
Шиллинг отметил, что в АЕБ сохраняется позитивный настрой на перспективы взаимодействия. "Мы верим, что при восстановлении взаимодействия определяющим станет взгляд вперед: на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду", — пояснил глава ассоциации.
Шиллинг отметил, что на данном этапе такие обсуждения носят теоретический характер. "В прошлом году на площадке РСПП развернулась дискуссия на эту тему, и прийти к единому мнению пока не удалось", — напомнил он.
Президент России Владимир Путин в 2025 году поручил правительству проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию. Тогда он отмечал, что Россия будет смотреть, кто и как уходил, кто проявил себя ненадежным партнером. При этом, по его словам, процесс возвращения компаний будет проходить исключительно с учетом защиты интересов российского бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Российская экономика последние годы росла быстрее, чем в ЕС, заявил Путин
Вчера, 19:56
 
БизнесРОССИЯРСППЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала