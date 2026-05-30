Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения, заявили в Иране
ТЕГЕРАН, 29 мая - ПРАЙМ. Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято, при этом его текст готов,...
ТЕГЕРАН, 29 мая - ПРАЙМ. Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято, при этом его текст готов, передает агентство Fars со ссылкой на источники. "Текст соглашения подготовлен и находится на финальных этапах утверждения в Иране, однако окончательное решение все еще не принято", - говорится в сообщении. Ключевыми положениями, как пишет агентство, являются незамедлительная разблокировка 12 миллиардов иранских активов, до тех пор, пока не будет выплачена эта сумма, Иран не перейдет к новым этапам переговоров. Также среди положений - полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции ливанского движения "Хезболлах". После выполнения этих положений Иран готов будет обсуждать ядерные вопросы с отменой антииранских санкций.
