Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения, заявили в Иране - 30.05.2026, ПРАЙМ
Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения, заявили в Иране
00:01 30.05.2026 (обновлено: 01:22 30.05.2026)
 
ТЕГЕРАН, 29 мая - ПРАЙМ. Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято, при этом его текст готов, передает агентство Fars со ссылкой на источники.
"Текст соглашения подготовлен и находится на финальных этапах утверждения в Иране, однако окончательное решение все еще не принято", - говорится в сообщении.
Ключевыми положениями, как пишет агентство, являются незамедлительная разблокировка 12 миллиардов иранских активов, до тех пор, пока не будет выплачена эта сумма, Иран не перейдет к новым этапам переговоров. Также среди положений - полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции ливанского движения "Хезболлах".
После выполнения этих положений Иран готов будет обсуждать ядерные вопросы с отменой антииранских санкций.
 
