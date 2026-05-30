В США не будут взимать пошлины на импорт необработанного палладия из России - 30.05.2026, ПРАЙМ
В США не будут взимать пошлины на импорт необработанного палладия из России
Комиссия по международной торговле США (USITC) заявила, что в связи с ее выводом об отсутствии ущерба для американских производителей, министерство торговли не...
ВАШИНГТОН, 29 мая – ПРАЙМ. Комиссия по международной торговле США (USITC) заявила, что в связи с ее выводом об отсутствии ущерба для американских производителей, министерство торговли не будет взимать антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт необработанного палладия из России. "В связи с отрицательными заключениями Комиссии по международной торговле США министерство торговли не будет издавать приказы о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт (необработанного – ред.) палладия из России", - говорится в заявлении комиссии. Ранее в пятницу Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что американская промышленность не несет существенного ущерба и не находится под угрозой из-за импорта необработанного палладия из России. Ранее в этом году министерство торговли США рекомендовало ввести антидемпинговую и компенсационную пошлины в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83% и 109% соответственно. Однако в свете отрицательного заключения комиссии эти рекомендации не превратятся в реальные указы о введении пошлин, и ограничительные меры против российской продукции на данный товар задействованы не будут. Решение комиссии подводит итоги разбирательства, отправной точкой для которого стало жалоба от 30 июля 2025 года, в которой утверждалось, что российский палладий якобы поставляется на рынок США по демпинговым ценам, существенно ниже справедливой стоимости, нанося тем самым ущерб американским производителям.
