"Даже представить не могли". В США занервничали из-за ситуации с Россией - 30.05.2026, ПРАЙМ
"Даже представить не могли". В США занервничали из-за ситуации с Россией
Россия укрепила свои отношения с Китаем и вместе с тем добилась преимущества перед США и в стратегическом, и в тактическом вооружении, такое мнение в эфире... | 30.05.2026, ПРАЙМ
россия
китай
сша
владимир путин
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064952_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_a2ee87dc99cd404f08486049335131cd.jpg
РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, ЦРУ
"Даже представить не могли". В США занервничали из-за ситуации с Россией

Аналитик Макговерн: Россия превосходит США в стратегическом и обычном оружии

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россия укрепила свои отношения с Китаем и вместе с тем добилась преимущества перед США и в стратегическом, и в тактическом вооружении, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

"Мы даже и представить не могли, что Россия и Китай окажутся настолько близки — никогда еще не были ближе. Это стало очевидно, когда Путин на прошлой неделе поехал к Си. Вот это и есть тектонический сдвиг", — заявил аналитик.

При этом он отметил, что российская армия к сегодняшнему дню стала самой сильной в мире
"Русские не только превосходят нас в обычных вооруженных силах, но у них и такая ядерная сдерживающая мощь, что ее просто не остановить. И добились они этого потому, что Байден, Обама и все остальные просто не хотели разговаривать с Россией", — пояснил Макговерн.

Россия начала модернизацию своих ядерных сил с начала 2000-х годов, после выхода США из Договора по ПРО.

Президент Владимир Путин отмечал, на вооружении страны стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которая применяется в ходе спецопераций. Продолжается ее усовершенствование, в том числе в плане повышения точности в неядерной конфигурации.

Также почти завершены работы над подводным беспилотным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". С прошлого года на боевое дежурство поставлен комплекс "Орешник", который может быть оснащен ядерными боезарядами.
