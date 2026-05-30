https://1prime.ru/20260530/ssha-870338806.html

"Даже представить не могли". В США занервничали из-за ситуации с Россией

"Даже представить не могли". В США занервничали из-за ситуации с Россией - 30.05.2026, ПРАЙМ

"Даже представить не могли". В США занервничали из-за ситуации с Россией

Россия укрепила свои отношения с Китаем и вместе с тем добилась преимущества перед США и в стратегическом, и в тактическом вооружении, такое мнение в эфире... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T01:23+0300

2026-05-30T01:23+0300

2026-05-30T01:23+0300

россия

китай

сша

владимир путин

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064952_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_a2ee87dc99cd404f08486049335131cd.jpg

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россия укрепила свои отношения с Китаем и вместе с тем добилась преимущества перед США и в стратегическом, и в тактическом вооружении, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Мы даже и представить не могли, что Россия и Китай окажутся настолько близки — никогда еще не были ближе. Это стало очевидно, когда Путин на прошлой неделе поехал к Си. Вот это и есть тектонический сдвиг", — заявил аналитик.При этом он отметил, что российская армия к сегодняшнему дню стала самой сильной в мире"Русские не только превосходят нас в обычных вооруженных силах, но у них и такая ядерная сдерживающая мощь, что ее просто не остановить. И добились они этого потому, что Байден, Обама и все остальные просто не хотели разговаривать с Россией", — пояснил Макговерн.Россия начала модернизацию своих ядерных сил с начала 2000-х годов, после выхода США из Договора по ПРО. Президент Владимир Путин отмечал, на вооружении страны стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которая применяется в ходе спецопераций. Продолжается ее усовершенствование, в том числе в плане повышения точности в неядерной конфигурации.Также почти завершены работы над подводным беспилотным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". С прошлого года на боевое дежурство поставлен комплекс "Орешник", который может быть оснащен ядерными боезарядами.

https://1prime.ru/20260525/pribaltika-870190988.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, сша, владимир путин, цру