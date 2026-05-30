В Таганроге ликвидировали пожар в порту - 30.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Таганроге ликвидировали пожар в порту
В Таганроге ликвидировали пожар в порту
Пожар в порту Таганрога, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, ликвидирован, сообщила мэр города Светлана Камбулова. | 30.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пожар в порту Таганрога, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, ликвидирован, сообщила мэр города Светлана Камбулова. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта. "Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет", - написала Камбулова в канале на платформе "Макс". Она добавила, что в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали мужчина и женщина.
Мэр Камбулова: пожар в порту Таганрога, где загорелся танкер, ликвидировали

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Пожар в порту Таганрога, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, ликвидирован, сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта.
"Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет", - написала Камбулова в канале на платформе "Макс".
Она добавила, что в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали мужчина и женщина.
 
