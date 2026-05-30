https://1prime.ru/20260530/tramp-870348612.html

Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT

Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT - 30.05.2026, ПРАЙМ

Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT

Президент США Дональд Трамп все еще не решил, кого он хотел бы видеть своим преемником, однако выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T17:57+0300

2026-05-30T17:57+0300

2026-05-30T17:57+0300

политика

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп все еще не решил, кого он хотел бы видеть своим преемником, однако выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Трамп регулярно спрашивает мнение и о Вэнсе, и о госсекретаре Марко Рубио, а в начале мая расспросил гостей на мероприятии о том, кто из двух был бы лучшим кандидатом на пост президента. Согласно изданию, сам Трамп ясно дал понять, что "не поддерживает ни одного" из них. При этом газета считает Вэнса "по умолчанию фаворитом" на выдвижение от Республиканской партии и потенциальным наследником политического движения Трампа, но отмечает, что его шансы в значительной степени зависят от уровня поддержки со стороны действующего лидера. "Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В недавних беседах с помощниками и союзниками президент Трамп часто вставлял вопрос о своем вице-президенте: есть ли у Джей Ди Вэнса все необходимое, чтобы дойти до конца? Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен", - говорится в сообщении. По информации газеты, когда Трамп проводит "опросы" о Вэнсе и Рубио в частном порядке, он часто сравнивает работу Вэнса со своими собственными достижениями: лидер США неоднократно говорил сторонникам, что Вэнс никогда не выигрывал сложные выборы без его помощи, а также упоминал количество отпусков, которые Вэнс брал в качестве вице-президента. Издание добавляет, что Трамп обычно не берет отпуск. Кроме того, согласно публикации, Трамп, "всегда проницательно настраивающий производимое президентом впечатление", сосредоточился на моментах, в которые Вэнс мог касаться не соответствующим занимаемой должности: так, президент якобы неоднократно вспоминал случай, имевший место прошлой весной, когда Вэнс уронил трофей чемпионата штата Огайо по американскому футболу на Южной лужайке Белого дома. New York Times пишет, что на встречах Вэнс часто листает ленту в телефоне и использует социальные сети для борьбы со своими критиками, в то время как Трамп регулярно публикует сообщения в соцсети Truth Social, но "не тратит время на ответы людям в интернете". Источники издания в этой связи сообщили, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс недавно посоветовала Вэнсу сделать перерыв в использовании социальных сетей, поскольку эта борьба, по ее мнению, "ниже его должности". Тем не менее, как отмечается, союзники Трампа и Вэнса все же считают, что вице-президент лучше всего подходит на роль преемника Трампа. "Чтобы получить номинацию на выборах 2028 года, Вэнс должен сохранить хорошие отношения с Трампом", - заключает газета. Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока. Сам он ранее говорил, что у республиканцев есть "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов глава государства называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

https://1prime.ru/20260528/zelenskiy-870291634.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, джей ди вэнс, марко рубио