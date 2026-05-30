Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260530/tramp-870348612.html
Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT
Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT - 30.05.2026, ПРАЙМ
Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп все еще не решил, кого он хотел бы видеть своим преемником, однако выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T17:57+0300
2026-05-30T17:57+0300
политика
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп все еще не решил, кого он хотел бы видеть своим преемником, однако выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Трамп регулярно спрашивает мнение и о Вэнсе, и о госсекретаре Марко Рубио, а в начале мая расспросил гостей на мероприятии о том, кто из двух был бы лучшим кандидатом на пост президента. Согласно изданию, сам Трамп ясно дал понять, что "не поддерживает ни одного" из них. При этом газета считает Вэнса "по умолчанию фаворитом" на выдвижение от Республиканской партии и потенциальным наследником политического движения Трампа, но отмечает, что его шансы в значительной степени зависят от уровня поддержки со стороны действующего лидера. "Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В недавних беседах с помощниками и союзниками президент Трамп часто вставлял вопрос о своем вице-президенте: есть ли у Джей Ди Вэнса все необходимое, чтобы дойти до конца? Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен", - говорится в сообщении. По информации газеты, когда Трамп проводит "опросы" о Вэнсе и Рубио в частном порядке, он часто сравнивает работу Вэнса со своими собственными достижениями: лидер США неоднократно говорил сторонникам, что Вэнс никогда не выигрывал сложные выборы без его помощи, а также упоминал количество отпусков, которые Вэнс брал в качестве вице-президента. Издание добавляет, что Трамп обычно не берет отпуск. Кроме того, согласно публикации, Трамп, "всегда проницательно настраивающий производимое президентом впечатление", сосредоточился на моментах, в которые Вэнс мог касаться не соответствующим занимаемой должности: так, президент якобы неоднократно вспоминал случай, имевший место прошлой весной, когда Вэнс уронил трофей чемпионата штата Огайо по американскому футболу на Южной лужайке Белого дома. New York Times пишет, что на встречах Вэнс часто листает ленту в телефоне и использует социальные сети для борьбы со своими критиками, в то время как Трамп регулярно публикует сообщения в соцсети Truth Social, но "не тратит время на ответы людям в интернете". Источники издания в этой связи сообщили, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс недавно посоветовала Вэнсу сделать перерыв в использовании социальных сетей, поскольку эта борьба, по ее мнению, "ниже его должности". Тем не менее, как отмечается, союзники Трампа и Вэнса все же считают, что вице-президент лучше всего подходит на роль преемника Трампа. "Чтобы получить номинацию на выборах 2028 года, Вэнс должен сохранить хорошие отношения с Трампом", - заключает газета. Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока. Сам он ранее говорил, что у республиканцев есть "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов глава государства называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
https://1prime.ru/20260528/zelenskiy-870291634.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, джей ди вэнс, марко рубио
Политика, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио
17:57 30.05.2026
 
Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника, пишет NYT

NYT: Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп все еще не решил, кого он хотел бы видеть своим преемником, однако выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что Трамп регулярно спрашивает мнение и о Вэнсе, и о госсекретаре Марко Рубио, а в начале мая расспросил гостей на мероприятии о том, кто из двух был бы лучшим кандидатом на пост президента. Согласно изданию, сам Трамп ясно дал понять, что "не поддерживает ни одного" из них. При этом газета считает Вэнса "по умолчанию фаворитом" на выдвижение от Республиканской партии и потенциальным наследником политического движения Трампа, но отмечает, что его шансы в значительной степени зависят от уровня поддержки со стороны действующего лидера.
"Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В недавних беседах с помощниками и союзниками президент Трамп часто вставлял вопрос о своем вице-президенте: есть ли у Джей Ди Вэнса все необходимое, чтобы дойти до конца? Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен", - говорится в сообщении.
По информации газеты, когда Трамп проводит "опросы" о Вэнсе и Рубио в частном порядке, он часто сравнивает работу Вэнса со своими собственными достижениями: лидер США неоднократно говорил сторонникам, что Вэнс никогда не выигрывал сложные выборы без его помощи, а также упоминал количество отпусков, которые Вэнс брал в качестве вице-президента. Издание добавляет, что Трамп обычно не берет отпуск.
Кроме того, согласно публикации, Трамп, "всегда проницательно настраивающий производимое президентом впечатление", сосредоточился на моментах, в которые Вэнс мог касаться не соответствующим занимаемой должности: так, президент якобы неоднократно вспоминал случай, имевший место прошлой весной, когда Вэнс уронил трофей чемпионата штата Огайо по американскому футболу на Южной лужайке Белого дома.
New York Times пишет, что на встречах Вэнс часто листает ленту в телефоне и использует социальные сети для борьбы со своими критиками, в то время как Трамп регулярно публикует сообщения в соцсети Truth Social, но "не тратит время на ответы людям в интернете". Источники издания в этой связи сообщили, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс недавно посоветовала Вэнсу сделать перерыв в использовании социальных сетей, поскольку эта борьба, по ее мнению, "ниже его должности". Тем не менее, как отмечается, союзники Трампа и Вэнса все же считают, что вице-президент лучше всего подходит на роль преемника Трампа.
"Чтобы получить номинацию на выборах 2028 года, Вэнс должен сохранить хорошие отношения с Трампом", - заключает газета.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока. Сам он ранее говорил, что у республиканцев есть "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов глава государства называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
СМИ: Зеленский выступил с истеричным обращением к Трампу
28 мая, 16:56
 
ПолитикаСШАДональд ТрампДжей Ди ВэнсМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала