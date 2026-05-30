Движение по трассе "Новороссия" в Крым и ДНР осуществляется штатно - 30.05.2026, ПРАЙМ
Движение транспорта по трассе "Новороссия" в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. | 30.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта по трассе "Новороссия" в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей. "Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на маршрутах движения автотранспорта, обеспечивая безопасность участников дорожного движения", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс". Подчеркивается, что поездки к местам детского летнего отдыха осуществляются в сопровождении специальных служб, по согласованным маршрутам и с соблюдением необходимых мер безопасности.
21:18 30.05.2026
 
Движение по трассе "Новороссия" в Крым и ДНР осуществляется штатно

Движение по трассе "Новороссия" в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Знак аварийной остановки . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта по трассе "Новороссия" в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей.
"Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на маршрутах движения автотранспорта, обеспечивая безопасность участников дорожного движения", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Подчеркивается, что поездки к местам детского летнего отдыха осуществляются в сопровождении специальных служб, по согласованным маршрутам и с соблюдением необходимых мер безопасности.
 
