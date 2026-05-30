Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260530/uchenye-870339106.html
Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство
Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство - 30.05.2026, ПРАЙМ
Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство
Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили способы, которые помогут удешевить строительно-монтажные работы зимой, сообщили РИА | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T01:59+0300
2026-05-30T02:54+0300
энергетика
экономика
челябинск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870339106.jpg?1780098871
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая - ПРАЙМ. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили способы, которые помогут удешевить строительно-монтажные работы зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ученые выяснили, что каждый год в холодное время не закладывается около 18% от годового объема бетона. Среди причин - сезонное удорожание работ и устаревшие методы термообработки. Так, зимой в смесь приходится добавлять противоморозные добавки и подогревать ее. "Чтобы забрать этот 18-процентный резерв, челябинские ученые предлагают набор мер: отпускать с заводов бетон с минимально необходимой температурой, точнее рассчитывать логистику доставки, полнее использовать мощность трансформаторов прогрева и автоматизировать контроль температуры конструкций", - говорится в сообщении ЮУрГУ. При этом для решения проблемы коренным образом нужны принципиально новые материалы и технологии, считает доцент кафедры строительного производства и теории сооружений университета Григорий Пикус. Исследователи уверены, что строительные компании с привлечением ученых способны уже сегодня увеличить зимнюю производительность на недостающие 18%.
челябинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
челябинск
Энергетика, Экономика, Челябинск
01:59 30.05.2026 (обновлено: 02:54 30.05.2026)
 
Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство

РИА Новости: для удешевления зимнего строительства надо точнее рассчитывать логистику

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая - ПРАЙМ. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили способы, которые помогут удешевить строительно-монтажные работы зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ученые выяснили, что каждый год в холодное время не закладывается около 18% от годового объема бетона. Среди причин - сезонное удорожание работ и устаревшие методы термообработки. Так, зимой в смесь приходится добавлять противоморозные добавки и подогревать ее.
"Чтобы забрать этот 18-процентный резерв, челябинские ученые предлагают набор мер: отпускать с заводов бетон с минимально необходимой температурой, точнее рассчитывать логистику доставки, полнее использовать мощность трансформаторов прогрева и автоматизировать контроль температуры конструкций", - говорится в сообщении ЮУрГУ.
При этом для решения проблемы коренным образом нужны принципиально новые материалы и технологии, считает доцент кафедры строительного производства и теории сооружений университета Григорий Пикус. Исследователи уверены, что строительные компании с привлечением ученых способны уже сегодня увеличить зимнюю производительность на недостающие 18%.
 
ЭнергетикаЭкономикаЧелябинск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала