https://1prime.ru/20260530/uchenye-870339106.html

Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство

Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство - 30.05.2026, ПРАЙМ

Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство

Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили способы, которые помогут удешевить строительно-монтажные работы зимой, сообщили РИА | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T01:59+0300

2026-05-30T01:59+0300

2026-05-30T02:54+0300

энергетика

экономика

челябинск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870339106.jpg?1780098871

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая - ПРАЙМ. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили способы, которые помогут удешевить строительно-монтажные работы зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ученые выяснили, что каждый год в холодное время не закладывается около 18% от годового объема бетона. Среди причин - сезонное удорожание работ и устаревшие методы термообработки. Так, зимой в смесь приходится добавлять противоморозные добавки и подогревать ее. "Чтобы забрать этот 18-процентный резерв, челябинские ученые предлагают набор мер: отпускать с заводов бетон с минимально необходимой температурой, точнее рассчитывать логистику доставки, полнее использовать мощность трансформаторов прогрева и автоматизировать контроль температуры конструкций", - говорится в сообщении ЮУрГУ. При этом для решения проблемы коренным образом нужны принципиально новые материалы и технологии, считает доцент кафедры строительного производства и теории сооружений университета Григорий Пикус. Исследователи уверены, что строительные компании с привлечением ученых способны уже сегодня увеличить зимнюю производительность на недостающие 18%.

челябинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

челябинск