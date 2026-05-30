Ученые придумали, как удешевить зимнее строительство
Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили способы, которые помогут удешевить строительно-монтажные работы зимой, сообщили РИА | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T02:54+0300
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая - ПРАЙМ. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске предложили способы, которые помогут удешевить строительно-монтажные работы зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ученые выяснили, что каждый год в холодное время не закладывается около 18% от годового объема бетона. Среди причин - сезонное удорожание работ и устаревшие методы термообработки. Так, зимой в смесь приходится добавлять противоморозные добавки и подогревать ее. "Чтобы забрать этот 18-процентный резерв, челябинские ученые предлагают набор мер: отпускать с заводов бетон с минимально необходимой температурой, точнее рассчитывать логистику доставки, полнее использовать мощность трансформаторов прогрева и автоматизировать контроль температуры конструкций", - говорится в сообщении ЮУрГУ. При этом для решения проблемы коренным образом нужны принципиально новые материалы и технологии, считает доцент кафедры строительного производства и теории сооружений университета Григорий Пикус. Исследователи уверены, что строительные компании с привлечением ученых способны уже сегодня увеличить зимнюю производительность на недостающие 18%.
