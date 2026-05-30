"Увидите страшное". В США заявили о резком изменении характера СВО

2026-05-30T03:41+0300

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Россия занимает мощные позиции и одерживает победы на поле боя, в то время как НАТО не способна оказать ей серьезное противодействие, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Вы можете увидеть нечто очень-очень страшное. <…> Конфликт на Украине переходит в новую фазу. <…> Россия <…> стабилизировала свою экономику, наладила эффективные дипломатические связи за рубежом и выстроила многополярный ответ на американскую гегемонию. Так что на данный момент она находится в крайне сильной дипломатической и экономической позиции, одерживает верх на поле боя", — заявил эксперт.По оценке Риттера, в настоящее время Североатлантическому альянсу просто нечего противопоставить российской мощи."У НАТО сегодня нет ни малейшей возможности что-либо сделать. У них нет ни ресурсов, ни потенциала. Более того, все их разговоры — это пустая риторика, потому что из-за санкций и прочего у них нет производственной базы. <…> Можно не сомневаться, что Россия победит в этом конфликте", — подытожил аналитик.По сообщениям Минобороны, российские Вооруженные силы за последние сутки освободили населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. За неделю Вооруженные силы Украины потеряли 8130 солдат, 44 авиабомбы, 23 снаряда HIMARS и 2628 беспилотников.

