"Киев скоро падет". На Западе встревожились из-за ситуации на Украине

Владимир Зеленский и НАТО подталкивают ситуацию к дальнейшей эскалации из-за сложного положения, в котором оказались, заявил основатель файлообменников...

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и НАТО подталкивают ситуацию к дальнейшей эскалации из-за сложного положения, в котором оказались, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком."НАТО и Зеленский в отчаянии. С Украиной покончено. Киев скоро падет. MI6 устраивает провокации под "чужим флагом", пытаясь выдать атаки беспилотников за российские", — написал он в соцсети X.По мнению предпринимателя, западные лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пытаются сохранить свои позиции за счет дальнейшего обострения отношений с Россией. Однако, как считает Дотком, подобная стратегия обречена на неудачу.Накануне Минобороны Румынии сообщило, что беспилотник врезался в крышу жилого дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Румынские власти обвинили в случившемся Россию, не представив никаких доказательств. При этом военные страны не перехватили аппарат, хотя отслеживали его средствами радиолокационного контроля.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию Евросоюза на происшествие с беспилотниками попыткой отвлечь внимание от преступлений Владимира Зеленского, включая гибель детей в Старобельске. Она подчеркнула, что обвинения в адрес России не подкреплены никакими доказательствами.Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что власти Румынии использовали инцидент с беспилотником как повод для дальнейшего дипломатического обострения отношений с Москвой.

