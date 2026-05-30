"Киев скоро падет". На Западе встревожились из-за ситуации на Украине - 30.05.2026, ПРАЙМ
"Киев скоро падет". На Западе встревожились из-за ситуации на Украине
Владимир Зеленский и НАТО подталкивают ситуацию к дальнейшей эскалации из-за сложного положения, в котором оказались, заявил основатель файлообменников... | 30.05.2026, ПРАЙМ
Дотком: Киев и НАТО идут на эскалацию из-за тяжелого положения

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и НАТО подталкивают ситуацию к дальнейшей эскалации из-за сложного положения, в котором оказались, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
"НАТО и Зеленский в отчаянии. С Украиной покончено. Киев скоро падет. MI6 устраивает провокации под "чужим флагом", пытаясь выдать атаки беспилотников за российские", — написал он в соцсети X.
По мнению предпринимателя, западные лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пытаются сохранить свои позиции за счет дальнейшего обострения отношений с Россией. Однако, как считает Дотком, подобная стратегия обречена на неудачу.
Накануне Минобороны Румынии сообщило, что беспилотник врезался в крышу жилого дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Румынские власти обвинили в случившемся Россию, не представив никаких доказательств. При этом военные страны не перехватили аппарат, хотя отслеживали его средствами радиолокационного контроля.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию Евросоюза на происшествие с беспилотниками попыткой отвлечь внимание от преступлений Владимира Зеленского, включая гибель детей в Старобельске. Она подчеркнула, что обвинения в адрес России не подкреплены никакими доказательствами.
Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что власти Румынии использовали инцидент с беспилотником как повод для дальнейшего дипломатического обострения отношений с Москвой.
