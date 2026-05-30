https://1prime.ru/20260530/valyuta-870292905.html

Аналитик научил, как правильно покупать валюту для разных целей

Аналитик научил, как правильно покупать валюту для разных целей - 30.05.2026, ПРАЙМ

Аналитик научил, как правильно покупать валюту для разных целей

Покупка иностранной валюты требует разного подхода в зависимости от целей инвестора. Для частных лиц, не занимающихся активной торговлей, базовой стратегией... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T02:02+0300

2026-05-30T02:02+0300

2026-05-30T02:02+0300

рынок

финансы

банки

forex

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Покупка иностранной валюты требует разного подхода в зависимости от целей инвестора. Для частных лиц, не занимающихся активной торговлей, базовой стратегией остается диверсификация валютного портфеля — распределение сбережений между рублём и несколькими иностранными валютами, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Сейчас рубль продолжает умеренное укрепление к ведущим мировым валютам, к началу лета доллар стремится к отметке 70 рублей. В этой ситуации стоит рассмотреть благоприятную возможность для покупки, считает он.Частным инвесторам, не готовым к активной торговле, аналитик советует придерживаться стратегии постепенной покупки валюты частями, распределяя сбережения между разными валютами. Это позволит снизить риски и сохранить капитал даже при резких колебаниях курсов. Диверсификация между рублём, долларом, евро, юанем и другими валютами снижает риски резких курсовых изменений и помогает сохранить покупательную способность накоплений.Для трейдеров и более активных инвесторов актуальны инструменты регулируемого внебиржевого рынка Forex."В этом сегменте востребованы операции с долларом, евро, британским фунтом, иеной, юанем и канадским долларом. В отличие от хранения наличной валюты недружественных стран, операции внутри российской инфраструктуры не предполагают риска блокировки средств или ограничений на доступ к активам", — пояснил Шнейдерман.Для совершения конвертации на российском Forex необходимо открыть торговые счета. Движение средств между счетами в разных валютах обеспечит защиту активов от курсовых потерь и повысит эффективность валютных операций, заключил он.

https://1prime.ru/20260528/dollar-870277120.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, банки, forex, курсы валют