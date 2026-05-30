Аналитик научил, как правильно покупать валюту для разных целей
2026-05-30T02:02+0300
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Покупка иностранной валюты требует разного подхода в зависимости от целей инвестора. Для частных лиц, не занимающихся активной торговлей, базовой стратегией остается диверсификация валютного портфеля — распределение сбережений между рублём и несколькими иностранными валютами, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Сейчас рубль продолжает умеренное укрепление к ведущим мировым валютам, к началу лета доллар стремится к отметке 70 рублей. В этой ситуации стоит рассмотреть благоприятную возможность для покупки, считает он.Частным инвесторам, не готовым к активной торговле, аналитик советует придерживаться стратегии постепенной покупки валюты частями, распределяя сбережения между разными валютами. Это позволит снизить риски и сохранить капитал даже при резких колебаниях курсов. Диверсификация между рублём, долларом, евро, юанем и другими валютами снижает риски резких курсовых изменений и помогает сохранить покупательную способность накоплений.Для трейдеров и более активных инвесторов актуальны инструменты регулируемого внебиржевого рынка Forex."В этом сегменте востребованы операции с долларом, евро, британским фунтом, иеной, юанем и канадским долларом. В отличие от хранения наличной валюты недружественных стран, операции внутри российской инфраструктуры не предполагают риска блокировки средств или ограничений на доступ к активам", — пояснил Шнейдерман.Для совершения конвертации на российском Forex необходимо открыть торговые счета. Движение средств между счетами в разных валютах обеспечит защиту активов от курсовых потерь и повысит эффективность валютных операций, заключил он.
Шнейдерман: стратегия покупки валюты отличается в зависимости от цели
