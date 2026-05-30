https://1prime.ru/20260530/vsu-870340628.html

На Добропольском направлении перекрыли основные пути снабжения ВСУ

На Добропольском направлении перекрыли основные пути снабжения ВСУ - 30.05.2026, ПРАЙМ

На Добропольском направлении перекрыли основные пути снабжения ВСУ

Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск "Центр" перекрыли основные пути снабжения ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщает... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T05:36+0300

2026-05-30T05:36+0300

2026-05-30T05:36+0300

экономика

общество

россия

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870340628.jpg?1780108578

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск "Центр" перекрыли основные пути снабжения ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщает Минобороны России. "Расчеты беспилотных систем группировки "Центр" продолжают системную работу по срыву логистики противника на добропольском направлении СВО. Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают пикапы и легкобронированную технику ВСУ, которые используются для подвоза боеприпасов и ротации личного состава", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны, в результате системных ударов основные маршруты снабжения ВСУ на этом участке фронта фактически перекрыты, что серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения. "Особое внимание уделяется поражению целей в прифронтовых поселках, где противник пытается укрыть автотранспорт и организовать временные опорные пункты. Кроме того, накрываются мелкие группы пехоты, пытающиеся пройти на передовые позиции. Вместе с бронетехникой и автомобилями ликвидируется и живая сила, находящаяся внутри", - подчеркнули в ведомстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, всу, минобороны рф