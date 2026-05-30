На Добропольском направлении перекрыли основные пути снабжения ВСУ
2026-05-30T05:36+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск "Центр" перекрыли основные пути снабжения ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщает Минобороны России.
"Расчеты беспилотных систем группировки "Центр" продолжают системную работу по срыву логистики противника на добропольском направлении СВО. Операторы FPV-дронов ежедневно уничтожают пикапы и легкобронированную технику ВСУ, которые используются для подвоза боеприпасов и ротации личного состава", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в результате системных ударов основные маршруты снабжения ВСУ на этом участке фронта фактически перекрыты, что серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения.
"Особое внимание уделяется поражению целей в прифронтовых поселках, где противник пытается укрыть автотранспорт и организовать временные опорные пункты. Кроме того, накрываются мелкие группы пехоты, пытающиеся пройти на передовые позиции. Вместе с бронетехникой и автомобилями ликвидируется и живая сила, находящаяся внутри", - подчеркнули в ведомстве.
