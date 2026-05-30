Новая Зеландия вдвое увеличит расходы на оборону - 30.05.2026, ПРАЙМ
Новая Зеландия вдвое увеличит расходы на оборону
Новая Зеландия более чем вдвое увеличит расходы на оборону и намерена повысить боевые возможности вооруженных сил на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности... | 30.05.2026, ПРАЙМ
05:57 30.05.2026
 
Глава Минобороны Новой Зеландии Пенк: страна вдвое увеличит расходы на оборону

ДЖАКАРТА, 30 мая — ПРАЙМ. Новая Зеландия более чем вдвое увеличит расходы на оборону и намерена повысить боевые возможности вооруженных сил на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности, заявил министр обороны страны Крис Пенк на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
"Мы более чем вдвое увеличиваем расходы на оборону и инвестируем в вооруженные силы, обладающие боеспособностью, повышенной летальностью и сдерживающим потенциалом", — заявил Пенк.
По его словам, Веллингтон рассчитывает сделать свои вооруженные силы более совместимыми с армиями союзников и партнеров, прежде всего Австралии.
Министр отметил, что правительство уже приступило к обновлению военно-морского флота, включая замену устаревших фрегатов.
Пенк также заявил, что Индо-Тихоокеанский регион имеет ключевое значение для Новой Зеландии, поскольку через него проходят важнейшие морские маршруты, от которых зависят энергетическая, продовольственная и логистическая безопасность страны.
По его словам, мир становится "более конфликтным, нестабильным и опасным", поэтому Новая Зеландия намерена активнее участвовать в вопросах региональной безопасности, включая совместные учения с США, Австралией, Японией и Филиппинами, а также расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.
 
