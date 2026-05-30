Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это плохой знак": странное решение Зеленского вызвало ужас на Западе - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/zelenskiy-870342282.html
"Это плохой знак": странное решение Зеленского вызвало ужас на Западе
"Это плохой знак": странное решение Зеленского вызвало ужас на Западе - 30.05.2026, ПРАЙМ
"Это плохой знак": странное решение Зеленского вызвало ужас на Западе
Публичная поддержка Владимиром Зеленским лидеров украинских радикальных групп говорит о том, что ультранационалисты усиливают своё влияние на украинского... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T07:12+0300
2026-05-30T07:12+0300
владимир зеленский
андрей мельник
запад
киевская область
украина
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Публичная поддержка Владимиром Зеленским лидеров украинских радикальных групп говорит о том, что ультранационалисты усиливают своё влияние на украинского президента из-за нехватки людских ресурсов, пишет американское издание National Review.&quot;Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским &lt;…&gt;. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами. Не имея возможности набирать людей, покинувших страну, &lt;…&gt; Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину&quot;, — комментирует автор статьи участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.По его словам, Мельник, фигура которого чествовалась президентом Украины, был даже более радикален, чем Степан Бандера. Такие действия, как отмечает журналист, оказывают негативное влияние на международный облик Украины."Новостные сообщения создают зловещую картину, если вы читаете о перспективах Украины. &lt;…&gt; Перезахоронение вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля", — отмечается в статье.В понедельник Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти рассматривают возможность перезахоронения и других известных украинских деятелей, включая лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.УПА* вела боевые действия против советских войск, сотрудничая с нацистами во время Второй мировой войны. На её счету множество преступлений, включая Волынскую резню, во время которой в 1943 году было жестоко убито множество поляков и украинцев, отказавшихся от сотрудничества с националистами.* Запрещенные на территории России террористические организации.
https://1prime.ru/20260530/zelenskiy-870342137.html
https://1prime.ru/20260530/rumyniya-870341681.html
запад
киевская область
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, андрей мельник, запад, киевская область, украина, общество , мировая экономика
Владимир Зеленский, Андрей Мельник, ЗАПАД, Киевская область, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика
07:12 30.05.2026
 
"Это плохой знак": странное решение Зеленского вызвало ужас на Западе

NR: Зеленский исчерпал ресурсы для мобилизации и теперь полагается на неонацистов

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Публичная поддержка Владимиром Зеленским лидеров украинских радикальных групп говорит о том, что ультранационалисты усиливают своё влияние на украинского президента из-за нехватки людских ресурсов, пишет американское издание National Review.

"Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским <…>. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами. Не имея возможности набирать людей, покинувших страну, <…> Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину", — комментирует автор статьи участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.

Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
На Западе раскрыли реакцию Зеленского на предупреждение из России
07:11
По его словам, Мельник, фигура которого чествовалась президентом Украины, был даже более радикален, чем Степан Бандера. Такие действия, как отмечает журналист, оказывают негативное влияние на международный облик Украины.
"Новостные сообщения создают зловещую картину, если вы читаете о перспективах Украины. <…> Перезахоронение вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля", — отмечается в статье.
В понедельник Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти рассматривают возможность перезахоронения и других известных украинских деятелей, включая лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.

УПА* вела боевые действия против советских войск, сотрудничая с нацистами во время Второй мировой войны. На её счету множество преступлений, включая Волынскую резню, во время которой в 1943 году было жестоко убито множество поляков и украинцев, отказавшихся от сотрудничества с националистами.
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
"Вас просто сожрут": в США сделали заявление после удара БПЛА по Румынии
07:06

* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
Владимир ЗеленскийАндрей МельникЗАПАДКиевская областьУКРАИНАОбществоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала