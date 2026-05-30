"Это плохой знак": странное решение Зеленского вызвало ужас на Западе

2026-05-30T07:12+0300

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Публичная поддержка Владимиром Зеленским лидеров украинских радикальных групп говорит о том, что ультранационалисты усиливают своё влияние на украинского президента из-за нехватки людских ресурсов, пишет американское издание National Review."Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским <…>. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами. Не имея возможности набирать людей, покинувших страну, <…> Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину", — комментирует автор статьи участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.По его словам, Мельник, фигура которого чествовалась президентом Украины, был даже более радикален, чем Степан Бандера. Такие действия, как отмечает журналист, оказывают негативное влияние на международный облик Украины."Новостные сообщения создают зловещую картину, если вы читаете о перспективах Украины. <…> Перезахоронение вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля", — отмечается в статье.В понедельник Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти рассматривают возможность перезахоронения и других известных украинских деятелей, включая лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.УПА* вела боевые действия против советских войск, сотрудничая с нацистами во время Второй мировой войны. На её счету множество преступлений, включая Волынскую резню, во время которой в 1943 году было жестоко убито множество поляков и украинцев, отказавшихся от сотрудничества с националистами.* Запрещенные на территории России террористические организации.

