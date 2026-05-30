"Это плохой знак": странное решение Зеленского вызвало ужас на Западе
© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Публичная поддержка Владимиром Зеленским лидеров украинских радикальных групп говорит о том, что ультранационалисты усиливают своё влияние на украинского президента из-за нехватки людских ресурсов, пишет американское издание National Review.
"Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают все больше власти над Зеленским <…>. Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами. Не имея возможности набирать людей, покинувших страну, <…> Киев все больше и больше делает ставку на эту ультрас-фракцию, обещая ее членам чистую, освященную Украину", — комментирует автор статьи участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.
"Новостные сообщения создают зловещую картину, если вы читаете о перспективах Украины. <…> Перезахоронение вызвало осуждение со стороны Польши и Израиля", — отмечается в статье.
В понедельник Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти рассматривают возможность перезахоронения и других известных украинских деятелей, включая лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
УПА* вела боевые действия против советских войск, сотрудничая с нацистами во время Второй мировой войны. На её счету множество преступлений, включая Волынскую резню, во время которой в 1943 году было жестоко убито множество поляков и украинцев, отказавшихся от сотрудничества с националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.