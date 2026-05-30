"Отчаянное положение". Новое решение Зеленского поразило Запад

Владимир Зеленский запуском беспилотников по Европе хочет втянуть Брюссель в конфликт с Россией, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо...

2026-05-30T09:25+0300

европа

брюссель

нато

ес

владимир зеленский

владимир путин

румыния

в мире

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский запуском беспилотников по Европе хочет втянуть Брюссель в конфликт с Россией, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Я действительно верю, что Зеленский находится в отчаянном положении, чтобы втянуть Европу в этот конфликт, и именно по этой причине на европейские территории совершаются атаки беспилотников", — говорится в публикации.Мема подчеркнул, что глава киевского режима надеется, что такими действиями поддержка Украины продолжится и что, НАТО вступит в конфликт.Он призвал ЕС предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования по вопросу беспилотника в Румынии, если они откажутся разрешить проводить его, то европейцы могут прийти к выводу, что это была операция под чужим флагом без каких-либо доказательств российской угрозы.В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.В тот же день президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии скорее всего речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.

