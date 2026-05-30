"Смертный приговор". В США сделали резкое заявление о Зеленском
2026-05-30T23:40+0300
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. После теракта ВСУ в Старобельске представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, оказались в крайне опасном положении, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Киеву вынесен смертный приговор. Поймите: каждый член украинского правительства был обвинен в России в преступлениях против человечности, в убийствах. <…> Каждый, кто причастен к этой цепочке принятия решений, будет привлечен к ответственности. Среди них — Владимир Зеленский, глава украинской разведки, министр обороны, министр иностранных дел: над всеми нависла секира", — отметил он.По словам аналитика, трагедия в ЛНР стала тем событием, которое окончательно изменило ситуацию. Риттер подчеркнул, что Москва долгое время заявляла о нежелании идти на эскалацию, однако Европа и Украина продолжают отвергать дипломатические способы урегулирования.В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 студентов. В результате произошло обрушение здания. Погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.После этого российская армия нанесла удар возмездия по объектам, связанным с украинским военным руководством, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В понедельник в МИД сообщили, что Россия в ответ на атаки ВСУ против мирного населения будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство рекомендовало дипломатам и представителям международных организаций покинуть город, а местным жителям — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
