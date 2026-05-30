https://1prime.ru/20260530/zelenskiy-870352928.html

"Смертный приговор". В США сделали резкое заявление о Зеленском

"Смертный приговор". В США сделали резкое заявление о Зеленском - 30.05.2026, ПРАЙМ

"Смертный приговор". В США сделали резкое заявление о Зеленском

После теракта ВСУ в Старобельске представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, оказались в крайне опасном положении, заявил бывший офицер... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T23:40+0300

2026-05-30T23:40+0300

2026-05-30T23:40+0300

лнр

украина

владимир зеленский

мид

всу

сша

скотт риттер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. После теракта ВСУ в Старобельске представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, оказались в крайне опасном положении, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."Киеву вынесен смертный приговор. Поймите: каждый член украинского правительства был обвинен в России в преступлениях против человечности, в убийствах. <…> Каждый, кто причастен к этой цепочке принятия решений, будет привлечен к ответственности. Среди них — Владимир Зеленский, глава украинской разведки, министр обороны, министр иностранных дел: над всеми нависла секира", — отметил он.По словам аналитика, трагедия в ЛНР стала тем событием, которое окончательно изменило ситуацию. Риттер подчеркнул, что Москва долгое время заявляла о нежелании идти на эскалацию, однако Европа и Украина продолжают отвергать дипломатические способы урегулирования.В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 студентов. В результате произошло обрушение здания. Погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.После этого российская армия нанесла удар возмездия по объектам, связанным с украинским военным руководством, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В понедельник в МИД сообщили, что Россия в ответ на атаки ВСУ против мирного населения будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство рекомендовало дипломатам и представителям международных организаций покинуть город, а местным жителям — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260530/oreshnik-870352613.html

https://1prime.ru/20260530/zelenskiy-870343828.html

лнр

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лнр, украина, владимир зеленский, мид, всу, сша, скотт риттер