В США обеспокоились состоянием Зеленского после предупреждения России

Владимир Зеленский серьезно обеспокоен предупреждениями России о возможных новых ударах возмездия, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T23:44+0300

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский серьезно обеспокоен предупреждениями России о возможных новых ударах возмездия, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то", — рассказал он в эфире YouTube-канала.По мнению эксперта, последние заявления Москвы, включая предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, свидетельствуют о том, что Украину ожидает крайне сложный период.В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 студентов. В результате произошло обрушение здания. Погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.После этого российские военные нанесли удар возмездия по объектам, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В понедельник в МИД сообщили, что Россия в ответ на атаки ВСУ против мирного населения будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство рекомендовало дипломатам и представителям международных организаций покинуть город, а жителям — не приближаться к административной и военной инфраструктуре.

