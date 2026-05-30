Швейцарская организация работает над налаживанием диалога с Россией
2026-05-30T02:14+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Женевский центр политики и безопасности работает над организацией неофициального канала для диалога и вероятной будущей встречи между представителями стран Европы и Россией, который будет посвящен вопросам безопасности, заявил бывший генсек ОБСЕ, дипломат и директор центра Томас Гремингер. "Совместно с другой известной европейской организацией-партнером мы работаем над организацией экспертного диалога между влиятельными европейскими столицами и Москвой", - заявил Гремингер в интервью швейцарскому изданию Tagesanzeiger. Как отмечает издание, подобная разновидность встреч, или Track-2-Dialog, подразумевает участие людей, "обладающих связями в центрах политической власти, но не являющихся при этом частью правительства". Подобный диалог служит для обмена позиций и поиска пути к подготовке встречи между представителями правительств стран. По словам Гремингера, цель текущего проекта состоит в организации встречи по вопросам политики и безопасности между представителями Франции, Великобритании, Италии, Германии, еще двух европейских стран и России. "Скоро может прийти время для разговора между Европы и России на официальном уровне", - заявил Гремингер. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Гремингер: Швейцарская организация работает над налаживанием диалога с Россией
