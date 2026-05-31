В "Аэрофлоте" рассказали о сервисе посадки в самолет по биометрии

2026-05-31T21:07+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сервисом посадки в самолет по биометрии смогут воспользоваться граждане РФ старше 18 лет с подтвержденной биометрией при условии, что они являются единственными клиентами в бронировании, сообщается на сайте "Аэрофлота". "Ограничения - сервис доступен в пилотном режиме; направление действия сервиса: Москва (SVO) - Санкт-Петербург (LED); сервис доступен только для граждан РФ старше 18 лет; для использования сервиса необходима подтвержденная биометрия; сервис доступен, если в бронировании указан один пассажир", - говорится на сайте. Также "Аэрофлот" рассказал о преимуществах сервиса - во-первых, использование биометрии позволит ускорить прохождение предполетных процедур, а во-вторых, пассажиры, участвующие в эксперименте, получат 1000 миль "Аэрофлот Бонус". Опция посадки в самолет по биометрии будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной Единой биометрической системы, который пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать - паспорт или биометрию. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе паспорт.

