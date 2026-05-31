Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники - 31.05.2026, ПРАЙМ

Потеря российского рынка может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T01:28+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Потеря российского рынка может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Ранее в мае Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, в том числе клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Так, согласно опубликованной на платформе статистике, за 11 месяцев прошлого года (данные за декабрь пока не опубликованы) Армения экспортировала в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов, а общий экспорт этих ягод составил 12,51 миллиона. Согласно расчетам агентства, клубничный экспорт Армении в РФ за весь 2025 год составил примерно 13,25 миллиона долларов - это 97% от всего экспорта, который составил 13,65 миллиона. Кроме России, армянскую клубнику в прошлом году в небольших объемах покупали ОАЭ (263 тысячи долларов за 11 месяцев), Катар (104 тысячи) и Казахстан.

бизнес, россия, армения, рф, оаэ, оон, россельхознадзор