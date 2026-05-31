Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260531/armenija-870354701.html
Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники
Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники - 31.05.2026, ПРАЙМ
Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники
Потеря российского рынка может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T01:28+0300
2026-05-31T01:49+0300
экономика
бизнес
россия
армения
рф
оаэ
оон
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870354701.jpg?1780181352
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Потеря российского рынка может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Ранее в мае Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, в том числе клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Так, согласно опубликованной на платформе статистике, за 11 месяцев прошлого года (данные за декабрь пока не опубликованы) Армения экспортировала в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов, а общий экспорт этих ягод составил 12,51 миллиона. Согласно расчетам агентства, клубничный экспорт Армении в РФ за весь 2025 год составил примерно 13,25 миллиона долларов - это 97% от всего экспорта, который составил 13,65 миллиона. Кроме России, армянскую клубнику в прошлом году в небольших объемах покупали ОАЭ (263 тысячи долларов за 11 месяцев), Катар (104 тысячи) и Казахстан.
армения
рф
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, армения, рф, оаэ, оон, россельхознадзор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, РФ, ОАЭ, ООН, Россельхознадзор
01:28 31.05.2026 (обновлено: 01:49 31.05.2026)
 
Армения может лишиться почти всех доходов от экспорта клубники

РИА Новости: потеря российского рынка может лишить Армению доходов от экспорта клубники

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Потеря российского рынка может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
Ранее в мае Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, в том числе клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.
Так, согласно опубликованной на платформе статистике, за 11 месяцев прошлого года (данные за декабрь пока не опубликованы) Армения экспортировала в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов, а общий экспорт этих ягод составил 12,51 миллиона.
Согласно расчетам агентства, клубничный экспорт Армении в РФ за весь 2025 год составил примерно 13,25 миллиона долларов - это 97% от всего экспорта, который составил 13,65 миллиона.
Кроме России, армянскую клубнику в прошлом году в небольших объемах покупали ОАЭ (263 тысячи долларов за 11 месяцев), Катар (104 тысячи) и Казахстан.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАРМЕНИЯРФОАЭООНРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала