ВВП Армении растет благодаря энергоресурсам из России, заявил Цивилев

Экономика Армении показывает серьезный рост в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов, и нужно посмотреть, что будет, если Ереван попробует...

2026-05-31T15:09+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Экономика Армении показывает серьезный рост в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов, и нужно посмотреть, что будет, если Ереван попробует заместить их европейскими, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Ну, пусть пробуют, это же их выбор. Но пока структура их экономики показывает, в том числе за счет дешевых российских энергоресурсов у них идет серьезный рост ВВП. Пусть попробуют заместить европейскими, посмотрим, что будет происходить", - сказал Цивилев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", отвечая на вопрос о том, может ли Армения разбогатеть без дешевого российского газа. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Россия в мае направила Армении письмо о том, что рассматривает возможность приостановки или денонсации этого соглашения, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС, сообщал Цивилев, который направил это письмо. Президент России Владимир Путин в мае заявлял, что Армения, по предварительным оценкам, может потерять 14% ВВП из-за отмены льгот на энергоносители по линии Евразийского экономического союза.

