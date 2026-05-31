Глава Минэкономики Армении оценил ситуацию с экспортом сельхозпродукции

2026-05-31T19:19+0300

ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Министр экономики Армении Геворг Папоян усмотрел не только негатив в проблемах с экспортом армянской агропродукцию в РФ, отметив, что у жителей страны появляется возможность покупать сельхозпродукты "по хорошим ценам". Ранее в мае Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, в том числе клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. "Мы найдем решения и скажем об этом завтра, послезавтра. Правительство поддержит всех, в результате чего урожай будет реализован, наши граждане тоже будут покупать этот урожай по хорошим ценам... Миллионы людей смогут приобрести помидоры по приемлемым ценам. Так что в результате этого все наше население выиграет, и владельцы теплиц тоже продадут свою продукцию", - заявил Папоян онлайн-изданию news.am. Он отметил, что уже сейчас видит определенное снижение цен. "Также работаем с мэрией (Еревана - ред.) по открытию сельскохозяйственных рынков. Разработаем программу поддержки для экспорта в европейские страны", - заявил Папоян. Он так же отметил, что кроме цветов и овощей остальная армянская продукция в Россию экспортируется.

