https://1prime.ru/20260531/bitkoin-870295451.html

Счастливый биткоин и несчастный рынок: под кого его зарегулируют

Счастливый биткоин и несчастный рынок: под кого его зарегулируют - 31.05.2026, ПРАЙМ

Счастливый биткоин и несчастный рынок: под кого его зарегулируют

Уходящий в деловую историю май очень богат на события в российском сегменте мирового рынка цифровых валют и промышленного майнинга. Особое внимание всех... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T06:06+0300

2026-05-31T06:06+0300

2026-05-31T06:06+0300

биткоин

финансы

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870295451.jpg?1780196763

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Уходящий в деловую историю май очень богат на события в российском сегменте мирового рынка цифровых валют и промышленного майнинга. Особое внимание всех участников рынка сегодня приковано к проекту федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах".Для начала стоит отметить, что выбор россиян в пользу цифровых валют заметно отличается от мировых трендов, в топ-3 активов совпадает только биткоин. В России тройка лидеров включает Bitcoin, Toncoin и Dash и далее уже следует Ethereum. Наиболее полезными и востребованными в текущих геополитических условиях являются обеспечивающие максимальный уровень приватности и анонимность транзакций цифровые монеты, среди них Monero и Zcash.Создание российской полноценной инфраструктуры отечественной криптоотрасли – биржи, обменники, цифровые депозитарии, сервисы в области кибербезопасности и иные субъекты рынка – может быть высококонкурентной и самодостаточной. Очень важно, чтобы новые правовые инициативы обсуждались со всеми заинтересованными сторонами, а регуляторная архитектура не подгонялась под деловые интересы нескольких крупных участников рынка.На рынке должно быть больше хороших компаний и талантливой молодежи, которую важно удерживать в России привлекательными регуляторными условиями работы. Это касается и криптообменников, им предстоит противостояние с крупнейшими российскими финансовыми институтами – отечественными биржами, крупнейшими банками и инвестиционными компаниями. По моим данным, они еще в прошлом году активно создавали и прокачивали криптовалютные секции для полноценного и стремительного входа на рынок.Сложности для криптообменного бизнеса в России при планируемом регулировании будут заключаться в необходимости работы через цифровых депозитариев (криптокастодианов). Это существенно снизит конкуренцию и маржинальность бизнеса. Например, остается неясным с точки зрения рыночной экономики, зачем оплачивать услуги цифровым депозитариям за доступ к адресам-идентификаторам с мультиподписями, хранение активов и проведение транзакций с этих адресов, за интеграцию с цифровой платформой криптообменника. Важно, чтобы цифровые депозитарии не ограничивали криптообменники в заключении договоров с ними и не препятствовали ведению бизнеса. Перспективы криптообменного бизнеса также напрямую зависят от компетенций и опыта команд этих компаний, их деловой проактивности.Ожидаемое регулирование существенно ограничивает возможности физических и юридических лиц для работы на рынке. На сегодняшний день российские частные инвесторы вложили не менее двух триллионов рублей в биткоин и другие криптовалюты. Важно, чтобы профессиональные участники крипторынка (биржи, обменники, цифровые депозитарии и иные субъекты) могли вести свою деятельность без чрезмерных ограничений, развивая передовые решения в области блокчейна и кибербезопасности.Монетизация рынка цифровых валют в России при эффективном взаимопроникновении с традиционным фиатным может расти в геометрической прогрессии. Банк России последние 12 месяцев продолжает согласовывать новые инвестиционные инструменты на майнинг и производные финансовые инструменты, привязанные к цифровым валютам. Объем этого сегмента рынка на горизонте календарного года может достичь трех триллионов рублей и показать взрывной рост при условии резкого восстановления цены биткоина до летних максимумов 2025 года.При реализации умеренно оптимистичного прогноза цена биткоина во втором полугодии восстановится до 125 тысяч долларов. Российский периметр оборота рынка цифровых валют может пополняться ликвидностью без привлечения долларов. Российский промышленный майнинг имеет возможность обеспечить ликвидностью российские криптовалютные биржи, ежегодно от 20 000 биткоинов и выше. Российские провайдеры услуг будут иметь заведомо конкурентные преимущества покупки биткоина почти по себестоимости его добычи, а не по биржевой цене. Отпадут вопросы о происхождении биткоинов, они будут добыты и введены в оборот в России в отечественном периметре правового поля.Российская отрасль цифровых валют только готовится к введению регулирования. Однако в апреле ей объявил войну ЕС в рамках очередного санкционного пакета. Схожая история была и ровно четыре года назад, когда Минфин США ввел серьезные санкции в адрес еще несформировавшейся российской отрасли промышленного майнинга.Запад явно видит угрозу в сбалансированном росте отрасли цифровых валют, которая, безусловно, уже укрепила финансовый суверенитет России, открыв новые, неподконтрольные Вашингтону, Лондону и Брюсселю возможности в организации цифровых финансовых потоков из Москвы в разные страны мира, снижении спроса на доллар и евро. Россия находится на исторически правильном пути развития новой эры финансов, при этом важно, чтобы ее путь был без регуляторных и лоббистских препятствий, открытый для максимального числа участников рынка – государственных и международных институтов, квалифицированных инвесторов, кредитных учреждений, инвестиционных компаний, участников ВЭД и многих других.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

биткоин, финансы, мнения аналитиков