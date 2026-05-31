https://1prime.ru/20260531/bpl-870355461.html

Пьяные украинские девушки-операторы БПЛА искали пляж в Красноармейске

Пьяные украинские девушки-операторы БПЛА искали пляж в Красноармейске - 31.05.2026, ПРАЙМ

Пьяные украинские девушки-операторы БПЛА искали пляж в Красноармейске

Пьяные украинские девушки-операторы БПЛА искали пляж в Красноармейске, рассказала РИА Новости беженка из города. | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T05:35+0300

2026-05-31T05:35+0300

2026-05-31T06:41+0300

бизнес

общество

россия

красноармейск

рф

украина

валерий герасимов

владимир путин

вс рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870355461.jpg?1780198873

ДОНЕЦК, 31 мая — ПРАЙМ. Пьяные украинские девушки-операторы БПЛА искали пляж в Красноармейске, рассказала РИА Новости беженка из города. Она сообщила, что женщины-операторы БПЛА жили в соседнем доме, откуда регулярно запускали дроны. "Ходили по городу в неадекватном состоянии и спрашивали, где здесь пляж. А в Красноармейске пляжа никогда не было. Было видно, что они либо пьяные, либо под наркотиками: глаза бегали, зрачки расширенные", — рассказала собеседница агентства. Из-за опасений за родственников, оставшихся на территории Украины, она попросила не называть ее имя и скрыть лицо. Город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими войсками в конце ноября — начале декабря 2025 года. 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города , а 1 декабря Минобороны РФ официально сообщило о завершении операции по взятию Красноармейска под контроль.

красноармейск

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, красноармейск, рф, украина, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, минобороны рф