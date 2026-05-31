Премьер Дании выступила с внезапным призывом в отношении России - 31.05.2026, ПРАЙМ
Премьер Дании выступила с внезапным призывом в отношении России
ЕC необходимо усилить давление на Россию с помощью санкций, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza.
2026-05-31T14:58+0300
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЕC необходимо усилить давление на Россию с помощью санкций, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza."Мы также должны оказать гораздо большее давление на Россию, как экономическое, так и политическое, путем введения дополнительных санкций", — подчеркнула она.Кроме того, Фредериксен назвала Украину "первой линией обороны" Европы и призвала обеспечить ее оружием, утверждая, что Запад заставил ее "воевать со связанными за спиной руками".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.В Москве не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
14:58 31.05.2026
 
Премьер Дании выступила с внезапным призывом в отношении России

Премьер Дании Фредериксен призвала усилить давление на РФ

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЕC необходимо усилить давление на Россию с помощью санкций, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza.

"Мы также должны оказать гораздо большее давление на Россию, как экономическое, так и политическое, путем введения дополнительных санкций", — подчеркнула она.
Кроме того, Фредериксен назвала Украину "первой линией обороны" Европы и призвала обеспечить ее оружием, утверждая, что Запад заставил ее "воевать со связанными за спиной руками".

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

В Москве не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
