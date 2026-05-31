https://1prime.ru/20260531/dmitriev-870363879.html

Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии

Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии - 31.05.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие предприниматели,... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T17:34+0300

2026-05-31T17:34+0300

2026-05-31T17:34+0300

экономика

россия

мировая экономика

германия

рф

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие предприниматели, которые приедут на Петербургский международный экономический форум, показывают правильный пример властям Германии. Ранее агентство DPA со ссылкой на председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа передавало, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ. "Россия с нетерпением ожидает большой делегации немецких компаний на Петербургском экономическом форуме, а также продолжения делового диалога и партнерства. Немецкие бизнес-лидеры показывают правильный путь немецким политикам и чиновникам", - написал Дмитриев в соцсети Х. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20260529/dmitriev-870333856.html

германия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, германия, рф, кирилл дмитриев