Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии - 31.05.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии
Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие предприниматели, которые приедут на Петербургский международный экономический форум, показывают правильный пример властям Германии.
Ранее агентство DPA со ссылкой на председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа передавало, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ.
"Россия с нетерпением ожидает большой делегации немецких компаний на Петербургском экономическом форуме, а также продолжения делового диалога и партнерства. Немецкие бизнес-лидеры показывают правильный путь немецким политикам и чиновникам", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
