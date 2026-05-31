https://1prime.ru/20260531/dmitriev-870363879.html
Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии
Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии - 31.05.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие предприниматели,... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T17:34+0300
2026-05-31T17:34+0300
2026-05-31T17:34+0300
экономика
россия
мировая экономика
германия
рф
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что немецкие предприниматели, которые приедут на Петербургский международный экономический форум, показывают правильный пример властям Германии. Ранее агентство DPA со ссылкой на председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа передавало, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ. "Россия с нетерпением ожидает большой делегации немецких компаний на Петербургском экономическом форуме, а также продолжения делового диалога и партнерства. Немецкие бизнес-лидеры показывают правильный путь немецким политикам и чиновникам", - написал Дмитриев в соцсети Х. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20260529/dmitriev-870333856.html
германия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, германия, рф, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, РФ, Кирилл Дмитриев
Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают пример властям Германии
Дмитриев: немецкие бизнесмены на ПМЭФ показывают правильный путь властям Германии