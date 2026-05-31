Финансист объяснила, почему в России возникли "три разных доллара" - 31.05.2026, ПРАЙМ

После приостановки биржевых торгов долларом и евро в 2024 году в России фактически сформировалось три разных курса американской валюты. О том, почему это...

2026-05-31T02:02+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. После приостановки биржевых торгов долларом и евро в 2024 году в России фактически сформировалось три разных курса американской валюты. О том, почему это произошло, чем отличается официальный курс ЦБ от межбанковского и наличного, и когда ситуация может измениться, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.По словам эксперта, множественность курсов одной валюты — явление не новое. Она регулярно наблюдается в странах с развивающейся экономикой или в государствах, находящихся под санкционным давлением (как Иран). В России похожая ситуация уже была в 1990-е годы, когда существовали официальный, коммерческий и туристический курсы доллара. С 2014 года Банк России перешёл к режиму плавающего курса, основой которого были биржевые торги и свободное ценообразование. Однако в 2024 году биржевая торговля валютами недружественных стран была приостановлена из-за санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра."Фактически сейчас на рынке нет единого курса доллара. Мы видим курс Банка России, основанный на анализе множества факторов. По этому курсу приобрести доллар невозможно, это некий ориентир для участников рынка и инструмент государственной политики (официальный расчетный курс необходим, например, для расчета таможенных пошлин)", — пояснила Валишвили.Второй курс доллара — безналичный межбанковский. Он формируется на внебиржевом рынке при обменных операциях между банками и доступен только профессиональным участникам. Третий курс — наличный, тот самый, который граждане видят на табло в обменных пунктах и отделениях банков. Этот курс зависит от спроса и предложения в конкретном отделении, а также от наличия наличной валюты в кассе. Именно поэтому в разных банках и даже в разных офисах одного банка курс наличного доллара может заметно различаться.До тех пор, пока санкционные ограничения в отношении финансовой инфраструктуры не будут сняты, такая множественность курсов сохранится. Эксперт советует гражданам при покупке или продаже наличной валюты сравнивать предложения в разных банках и не ориентироваться только на официальный курс ЦБ, который служит скорее макроэкономическим ориентиром, чем реальной ценой для населения.

