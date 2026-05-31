"Врачи без границ" назвали ситуацию с Эболой в ДРК крайне тревожной

2026-05-31T00:01+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ситуация, развернувшаяся в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) крайне тревожная, заявил заместитель директора по операциям международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) Алан Гонсалес. "Спустя две недели после публичного заявления об обнаружении вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури (в ДРК - ред.) ситуация остается крайне тревожной и представляет собой реальный источник беспокойства для местных сообществ и работников здравоохранения на передовой", - приводит слова представителя "Врачей без границ" официальный сайт организации. Гонсалес также заявил, что скорость распространения Эболы беспрецедентная, поэтому все, кто присутствует на подверженной лихорадке территории, не успевают принимать ответные меры. Замдиректора подчеркнул, что новые случаи с подозрением на Эболу выявляются ежедневно, при этом скорость проведения тестов не позволяет диагностировать заболевание вовремя, поэтому для установления хотя бы частичного контроля над ситуацией необходимо немедленно увеличить масштабы лабораторных исследований. Заявление Гонсалеса было сделано в связи с визитом на высоком уровне главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса в Итури. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в Демократической Республике Конго с подозрением на вирус скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в ДРК завершилась в октябре 2025 года.

