Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате
Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате
05:23 31.05.2026 (обновлено: 06:41 31.05.2026)
 
Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате

Фото с Путиным стало единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате

ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Фотография с президентом РФ Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Ранее телеканал Fox News показал сюжет, в котором американский лидер проводит для своей невестки Лары Трамп тур по президентской резиденции, включая Пальмовую комнату, на стенах которой висят фотографии Трампа, в том числе фото с Путиным. На остальных трех фотографиях президент США изображен один.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
 
