Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате

2026-05-31T05:23+0300

ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Фотография с президентом РФ Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Ранее телеканал Fox News показал сюжет, в котором американский лидер проводит для своей невестки Лары Трамп тур по президентской резиденции, включая Пальмовую комнату, на стенах которой висят фотографии Трампа, в том числе фото с Путиным. На остальных трех фотографиях президент США изображен один. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

общество , мировая экономика, сша, аляска, анкоридж, владимир путин, fox news