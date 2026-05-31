https://1prime.ru/20260531/foto-870355382.html
Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате
Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате - 31.05.2026, ПРАЙМ
Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате
Фотография с президентом РФ Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, обратил... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T05:23+0300
2026-05-31T05:23+0300
2026-05-31T06:41+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
аляска
анкоридж
владимир путин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870355382.jpg?1780198861
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Фотография с президентом РФ Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Ранее телеканал Fox News показал сюжет, в котором американский лидер проводит для своей невестки Лары Трамп тур по президентской резиденции, включая Пальмовую комнату, на стенах которой висят фотографии Трампа, в том числе фото с Путиным. На остальных трех фотографиях президент США изображен один. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
сша
аляска
анкоридж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, аляска, анкоридж, владимир путин, fox news
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, Аляска, Анкоридж, Владимир Путин, Fox News
Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате
Фото с Путиным стало единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Фотография с президентом РФ Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Ранее телеканал Fox News показал сюжет, в котором американский лидер проводит для своей невестки Лары Трамп тур по президентской резиденции, включая Пальмовую комнату, на стенах которой висят фотографии Трампа, в том числе фото с Путиным. На остальных трех фотографиях президент США изображен один.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.