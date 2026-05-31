https://1prime.ru/20260531/grossi-870364034.html
Гросси назвал удар БПЛА по ЗАЭС серьезным инцидентом
Гросси назвал удар БПЛА по ЗАЭС серьезным инцидентом - 31.05.2026, ПРАЙМ
Гросси назвал удар БПЛА по ЗАЭС серьезным инцидентом
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар БПЛА в субботу стал серьезным инцидентом на Запорожской АЭС, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T17:48+0300
2026-05-31T17:48+0300
2026-05-31T17:48+0300
происшествия
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/97/841319752_0:83:2048:1235_1920x0_80_0_0_02aa339539543c1f433419136a93dbde.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар БПЛА в субботу стал серьезным инцидентом на Запорожской АЭС, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, сообщает международное агентство. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. "Гросси заявил, что вчерашний удар - это серьезный инцидент, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности", - говорится в сообщении на странице МАГАТЭ в соцсети X.
https://1prime.ru/20260531/zaes-870362849.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/97/841319752_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_36b7f8d4dcaaeb2b38e55e739312b3a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, росатом
Происшествия, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом
Гросси назвал удар БПЛА по ЗАЭС серьезным инцидентом
Гросси: удар БПЛА по ЗАЭС поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности