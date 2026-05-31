Гросси назвал удар БПЛА по ЗАЭС серьезным инцидентом

2026-05-31T17:48+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар БПЛА в субботу стал серьезным инцидентом на Запорожской АЭС, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, сообщает международное агентство. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. "Гросси заявил, что вчерашний удар - это серьезный инцидент, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности", - говорится в сообщении на странице МАГАТЭ в соцсети X.

