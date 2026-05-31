Путин поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником

2026-05-31T10:25+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химической промышленности и науки с профессиональным праздником отметил, что от их эффективной работы во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с праздником - Днем химика. Химическая промышленность – одна из значимых, стратегических отраслей отечественной экономики, от эффективной работы которой во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны, динамичное развитие топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного комплексов, сельского хозяйства и, конечно, качество жизни миллионов людей", - говорится в телеграмме. Президент выразил убежденность, что благодаря крепким профессиональным традициям, компетентности и целеустремленности российские химики и впредь будут трудиться на совесть, достойно решать поставленные задачи, наращивать научно-исследовательский, производственный и кадровый потенциал отрасли, широко внедрять инновационные, экологически безопасные технологии. "Желаю работникам и ветеранам химической промышленности и научным сотрудникам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего на благо России", - заключил Путин.

