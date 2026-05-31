Путин поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником - 31.05.2026, ПРАЙМ
Путин поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником
Путин поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником
2026-05-31T10:25+0300
10:25 31.05.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Сотрудник химической лаборатории
Сотрудник химической лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химической промышленности и науки с профессиональным праздником отметил, что от их эффективной работы во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с праздником - Днем химика. Химическая промышленность – одна из значимых, стратегических отраслей отечественной экономики, от эффективной работы которой во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны, динамичное развитие топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного комплексов, сельского хозяйства и, конечно, качество жизни миллионов людей", - говорится в телеграмме.
Президент выразил убежденность, что благодаря крепким профессиональным традициям, компетентности и целеустремленности российские химики и впредь будут трудиться на совесть, достойно решать поставленные задачи, наращивать научно-исследовательский, производственный и кадровый потенциал отрасли, широко внедрять инновационные, экологически безопасные технологии.
"Желаю работникам и ветеранам химической промышленности и научным сотрудникам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего на благо России", - заключил Путин.
 
