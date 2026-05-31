Порошенко* сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Порошенко заявил, что Украина никогда не была так близка к миру, как сейчас
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украина никогда не была так близка к миру, как сейчас, сказал бывший президент Петр Порошенко*.
"Я хочу подчеркнуть, что Украина, Европа и мир никогда не были так близко к миру, как сейчас, в мае 2026 года", — его слова приводятся на сайте партии "Европейская солидарность".
Он добавил, что задача – воспользоваться этим "узким окном возможностей". По его мнению, первое, что нужно сделать, — добиться прекращения огня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
