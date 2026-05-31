На Западе обеспокоились после резкого предупреждения Лаврова - 31.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260531/lavrov-870369658.html
На Западе обеспокоились после резкого предупреждения Лаврова - 31.05.2026, ПРАЙМ
Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсуждались удары возмездия по Киеву, стал серьезным... | 31.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсуждались удары возмездия по Киеву, стал серьезным предупреждением для западных стран, пишет Die Weltwoche."Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт ее озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. В украинском конфликте всегда было две стороны — Россия и Запад; однако теперь противники подходят все ближе к новому уровню эскалации", — говорится в публикации.По мнению издания, складывается ощущение, что западные политики предпочитают игнорировать тревожные сигналы и риски последствий собственных действий. Вместо этого они продолжают придерживаться риторики о якобы слабости Москвы, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине приближается к завершению.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвали иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.
Киев, США, Сергей Лавров, ВСУ, МИД, Марко Рубио, МОСКВА, Владимир Путин, РОССИЯ
Weltwoche: беседа Лаврова и Рубио стала тревожным сигналом для Запада

