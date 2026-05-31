https://1prime.ru/20260531/lavrov-870369658.html

На Западе обеспокоились после резкого предупреждения Лаврова

На Западе обеспокоились после резкого предупреждения Лаврова - 31.05.2026, ПРАЙМ

На Западе обеспокоились после резкого предупреждения Лаврова

Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсуждались удары возмездия по Киеву, стал серьезным... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T23:38+0300

2026-05-31T23:38+0300

2026-05-31T23:38+0300

киев

сша

сергей лавров

всу

мид

марко рубио

москва

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695636_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_acd93ca563e8e1444fc31654dc7a3069.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсуждались удары возмездия по Киеву, стал серьезным предупреждением для западных стран, пишет Die Weltwoche."Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт ее озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. В украинском конфликте всегда было две стороны — Россия и Запад; однако теперь противники подходят все ближе к новому уровню эскалации", — говорится в публикации.По мнению издания, складывается ощущение, что западные политики предпочитают игнорировать тревожные сигналы и риски последствий собственных действий. Вместо этого они продолжают придерживаться риторики о якобы слабости Москвы, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине приближается к завершению.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвали иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.

https://1prime.ru/20260531/ukraina-870369504.html

https://1prime.ru/20260531/ukraina-870359485.html

киев

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, сша, сергей лавров, всу, мид, марко рубио, москва, владимир путин, россия