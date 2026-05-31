МАГАТЭ выявило повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС

2026-05-31T17:19+0300

ВЕНА, 31 мая - ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС), подвергшегося атаке украинского БПЛА в субботу, следует из заявления агентства. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. "Во время обхода территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле", - следует из заявления МАГАТЭ в социальной сети Х.

