Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ выявило повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260531/magate-870363584.html
МАГАТЭ выявило повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС
МАГАТЭ выявило повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС - 31.05.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ выявило повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС), подвергшегося... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T17:19+0300
2026-05-31T17:19+0300
происшествия
алексей лихачев
магатэ
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
ВЕНА, 31 мая - ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС), подвергшегося атаке украинского БПЛА в субботу, следует из заявления агентства. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. "Во время обхода территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле", - следует из заявления МАГАТЭ в социальной сети Х.
https://1prime.ru/20260531/zaes-870361792.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей лихачев, магатэ, росатом
Происшествия, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом
17:19 31.05.2026
 
МАГАТЭ выявило повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о повреждении внешней части здания машинного зала ЗАЭС

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЕНА, 31 мая - ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС), подвергшегося атаке украинского БПЛА в субботу, следует из заявления агентства.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Во время обхода территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле", - следует из заявления МАГАТЭ в социальной сети Х.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения на ЗАЭС, нанесенные БПЛА ВСУ
14:44
 
ПроисшествияАлексей ЛихачевМАГАТЭРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала