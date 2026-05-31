Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС

2026-05-31T18:04+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра ЗАЭС в связи с ударом беспилотника пришлось укрыться после того, как в районе станции раздались звуки повторного появления дронов, говорится в заявлении международного агентства. "Во время обхода команде было приказано укрыться после того, как поблизости раздались звуки беспилотников и стрельбы по ним", - сообщает МАГАТЭ на своей странице в соцсети X. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.

