Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260531/magate-870364219.html
Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС
Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС - 31.05.2026, ПРАЙМ
Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС
Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра ЗАЭС в связи с ударом беспилотника пришлось укрыться после того, как в районе... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T18:04+0300
2026-05-31T18:04+0300
происшествия
общество
алексей лихачев
магатэ
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865194971_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_f613b1600e5dbbee896081e532941c7e.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра ЗАЭС в связи с ударом беспилотника пришлось укрыться после того, как в районе станции раздались звуки повторного появления дронов, говорится в заявлении международного агентства. "Во время обхода команде было приказано укрыться после того, как поблизости раздались звуки беспилотников и стрельбы по ним", - сообщает МАГАТЭ на своей странице в соцсети X. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
https://1prime.ru/20260531/magate-870363584.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865194971_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_73064146a6c2161314f3afeb06495f4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , алексей лихачев, магатэ, росатом
Происшествия, Общество , Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом
18:04 31.05.2026
 
Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС

Экспертам МАГАТЭ пришлось укрыться во время осмотра ЗАЭС из-за повторного появления дронов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра ЗАЭС в связи с ударом беспилотника пришлось укрыться после того, как в районе станции раздались звуки повторного появления дронов, говорится в заявлении международного агентства.
"Во время обхода команде было приказано укрыться после того, как поблизости раздались звуки беспилотников и стрельбы по ним", - сообщает МАГАТЭ на своей странице в соцсети X.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
МАГАТЭ выявило повреждения внешней части здания машинного зала ЗАЭС
17:19
 
ПроисшествияОбществоАлексей ЛихачевМАГАТЭРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала