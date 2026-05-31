В МВД назвали термины, используемые мошенниками для обмана россиян

2026-05-31T12:00+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие "процедуры", которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в "спецоперации", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие "процедуры", которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в "специальной операции", - говорится в сообщении. Правоохранители привели наиболее распространенные примеры таких формулировок. Как отметили в МВД, преступники продолжают использовать "классику" мошеннической терминологии - фразу "безопасный счет". В ведомстве подчеркнули, что в российской банковской системе не существует никаких "специальных", "защищённых" или "резервных" счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода денег граждан. "Любое предложение перевести средства "в целях безопасности" является мошенничеством", - отмечается в сообщении. Также аферисты используют фразу "дистанционный обыск" - полностью вымышленную процедуру. В МВД подчеркивают, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону, а требования показать квартиру без понятых через камеру в смартфоне используются исключительно преступниками. "Декларация наличных средств". Мошенники используют этот термин для убеждения граждан передать деньги курьеру или перевести их на подконтрольные счета. Никакой процедуры обязательной "декларации" личных сбережений при проверках, уголовных делах или "защите от мошенников" не существует", - добавили в ведомстве. Кроме того мошенники используют фразу "внештатный сотрудник фельдъегерской службы" - псевдостатус, которым злоумышленники нередко представляют курьеров, забирающих наличные. Как отметили правоохранители, государственная фельдъегерская служба не занимается перевозкой денег граждан и не взаимодействует с людьми подобным образом. "Зеркальный кредит". Мошенники убеждают человека срочно оформить кредит якобы для "перекрытия" или "аннулирования" займа, который пытаются взять преступники. В реальности оформление нового кредита никак не защищает от мошеннических действий", - сообщили в ведомстве. Помимо этого мошенники пользуются фразами "спецячейка Центробанка" или "защищённая банковская ячейка" - вымышленный механизм, под которым обычно подразумевается передача наличных курьеру "для хранения". "Ни Банк России, ни правоохранительные органы не принимают деньги граждан на хранение", - подчеркнули в МВД. Еще одной распространенной фразой является "встречный перевод" - схема при обещании выигрыша, дохода от инвестиций или иной выплаты. Для получения денег человеку предлагают внести "гарантийный платёж", "верификационный депозит", оплатить "антифрод-проверку" или "конвертацию". В ведомстве добавили, что в действительности банки, брокеры и платёжные системы не требуют переводить деньги неизвестным для получения выплат. "Общая особенность подобных терминов — создание у человека ощущения участия в сложной "государственной процедуре", где нельзя спорить, медлить или перепроверять информацию. Чем более необычно и официально звучит формулировка, тем выше вероятность, что перед вами мошенническая легенда", - заключили в МВД.

