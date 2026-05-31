Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД назвали термины, используемые мошенниками для обмана россиян - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260531/moshenniki-870359667.html
В МВД назвали термины, используемые мошенниками для обмана россиян
В МВД назвали термины, используемые мошенниками для обмана россиян - 31.05.2026, ПРАЙМ
В МВД назвали термины, используемые мошенниками для обмана россиян
Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие "процедуры", которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T12:00+0300
2026-05-31T12:00+0300
мошенничество
россия
мвд
фсб
росфинмониторинг
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869735915_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2596c91403b8b07f152ddc38ed05247a.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие "процедуры", которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в "спецоперации", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие "процедуры", которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в "специальной операции", - говорится в сообщении. Правоохранители привели наиболее распространенные примеры таких формулировок. Как отметили в МВД, преступники продолжают использовать "классику" мошеннической терминологии - фразу "безопасный счет". В ведомстве подчеркнули, что в российской банковской системе не существует никаких "специальных", "защищённых" или "резервных" счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода денег граждан. "Любое предложение перевести средства "в целях безопасности" является мошенничеством", - отмечается в сообщении. Также аферисты используют фразу "дистанционный обыск" - полностью вымышленную процедуру. В МВД подчеркивают, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону, а требования показать квартиру без понятых через камеру в смартфоне используются исключительно преступниками. "Декларация наличных средств". Мошенники используют этот термин для убеждения граждан передать деньги курьеру или перевести их на подконтрольные счета. Никакой процедуры обязательной "декларации" личных сбережений при проверках, уголовных делах или "защите от мошенников" не существует", - добавили в ведомстве. Кроме того мошенники используют фразу "внештатный сотрудник фельдъегерской службы" - псевдостатус, которым злоумышленники нередко представляют курьеров, забирающих наличные. Как отметили правоохранители, государственная фельдъегерская служба не занимается перевозкой денег граждан и не взаимодействует с людьми подобным образом. "Зеркальный кредит". Мошенники убеждают человека срочно оформить кредит якобы для "перекрытия" или "аннулирования" займа, который пытаются взять преступники. В реальности оформление нового кредита никак не защищает от мошеннических действий", - сообщили в ведомстве. Помимо этого мошенники пользуются фразами "спецячейка Центробанка" или "защищённая банковская ячейка" - вымышленный механизм, под которым обычно подразумевается передача наличных курьеру "для хранения". "Ни Банк России, ни правоохранительные органы не принимают деньги граждан на хранение", - подчеркнули в МВД. Еще одной распространенной фразой является "встречный перевод" - схема при обещании выигрыша, дохода от инвестиций или иной выплаты. Для получения денег человеку предлагают внести "гарантийный платёж", "верификационный депозит", оплатить "антифрод-проверку" или "конвертацию". В ведомстве добавили, что в действительности банки, брокеры и платёжные системы не требуют переводить деньги неизвестным для получения выплат. "Общая особенность подобных терминов — создание у человека ощущения участия в сложной "государственной процедуре", где нельзя спорить, медлить или перепроверять информацию. Чем более необычно и официально звучит формулировка, тем выше вероятность, что перед вами мошенническая легенда", - заключили в МВД.
https://1prime.ru/20260530/moshenniki-870346780.html
https://1prime.ru/20260509/mosgaz-869785859.html
https://1prime.ru/20260326/moshenniki-868633859.html
https://1prime.ru/20260523/zhile-870145236.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869735915_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06a9e45dedc8a3e0cecdbf8989b6c8f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мвд, фсб, росфинмониторинг, технологии
Мошенничество, РОССИЯ, МВД, ФСБ, Росфинмониторинг, Технологии
12:00 31.05.2026
 
В МВД назвали термины, используемые мошенниками для обмана россиян

МВД: мошенники используют псевдоофициальные термины и несуществующие процедуры для обмана

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие "процедуры", которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в "спецоперации", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие "процедуры", которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в "специальной операции", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают студентов
Вчера, 14:48
Правоохранители привели наиболее распространенные примеры таких формулировок. Как отметили в МВД, преступники продолжают использовать "классику" мошеннической терминологии - фразу "безопасный счет". В ведомстве подчеркнули, что в российской банковской системе не существует никаких "специальных", "защищённых" или "резервных" счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода денег граждан.
"Любое предложение перевести средства "в целях безопасности" является мошенничеством", - отмечается в сообщении.
Также аферисты используют фразу "дистанционный обыск" - полностью вымышленную процедуру. В МВД подчеркивают, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, через мессенджеры или по телефону, а требования показать квартиру без понятых через камеру в смартфоне используются исключительно преступниками.
"Декларация наличных средств". Мошенники используют этот термин для убеждения граждан передать деньги курьеру или перевести их на подконтрольные счета. Никакой процедуры обязательной "декларации" личных сбережений при проверках, уголовных делах или "защите от мошенников" не существует", - добавили в ведомстве.
Установка автоматического запорного устройства с дистанционным управлением на газопроводе - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
Как не перепутать настоящего сотрудника “Мосгаза” с мошенником
9 мая, 03:03
Кроме того мошенники используют фразу "внештатный сотрудник фельдъегерской службы" - псевдостатус, которым злоумышленники нередко представляют курьеров, забирающих наличные. Как отметили правоохранители, государственная фельдъегерская служба не занимается перевозкой денег граждан и не взаимодействует с людьми подобным образом.
"Зеркальный кредит". Мошенники убеждают человека срочно оформить кредит якобы для "перекрытия" или "аннулирования" займа, который пытаются взять преступники. В реальности оформление нового кредита никак не защищает от мошеннических действий", - сообщили в ведомстве.
Помимо этого мошенники пользуются фразами "спецячейка Центробанка" или "защищённая банковская ячейка" - вымышленный механизм, под которым обычно подразумевается передача наличных курьеру "для хранения".
Смартфон в руках - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Россиянам рассказали, зачем мошенники воруют аккаунты в мессенджерах
26 марта, 08:41
"Ни Банк России, ни правоохранительные органы не принимают деньги граждан на хранение", - подчеркнули в МВД.
Еще одной распространенной фразой является "встречный перевод" - схема при обещании выигрыша, дохода от инвестиций или иной выплаты. Для получения денег человеку предлагают внести "гарантийный платёж", "верификационный депозит", оплатить "антифрод-проверку" или "конвертацию". В ведомстве добавили, что в действительности банки, брокеры и платёжные системы не требуют переводить деньги неизвестным для получения выплат.
"Общая особенность подобных терминов — создание у человека ощущения участия в сложной "государственной процедуре", где нельзя спорить, медлить или перепроверять информацию. Чем более необычно и официально звучит формулировка, тем выше вероятность, что перед вами мошенническая легенда", - заключили в МВД.
Тюремный колл-центр - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья
23 мая, 03:03
 
МошенничествоРОССИЯМВДФСБРосфинмониторингТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала