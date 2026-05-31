Рубль выигрывает от конфликта в Ормузском проливе. Что дальше?

2026-05-31T05:05+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. С начала года рубль окреп на 8% по отношению к доллару США, что стало лучшим результатом среди валют развивающихся стран за этот период. При этом индекс доллара вырос на 1% с начала года, а разговоры о том, что курс рубля кем-то искусственно занижен, представляются не более чем спекуляциями.Цена на нефть – ключевой драйвер курсаВ России, как у большинства развивающихся экономик с экспортно-сырьевой направленностью, валютный курс прежде всего определяется соотношением потоков от экспорта и импорта (то есть состоянием платежного баланса), процентные ставки играют второстепенную роль.Конфликт в Ормузском проливе пока идет на пользу России: возросшие цены не только на нефть, но также на газ и иные ресурсы компенсируют проблемы из-за ударов по инфраструктуре и невозможность значимо увеличить объемы нефти.Ответ на главный вопрос "когда откроется транзит в Ормузском проливе?" сдвигается на более поздний период. Если раньше большинство аналитиков называли май как базовый срок завершения конфликта, то теперь уже июнь становится этой точкой опоры.Важно понимать, что каждый день блокировки Ормузского пролива приводит к недополучению нефти конечными потребителями, а относительный баланс цены сохраняется исключительно благодаря использованию резервов (темпом около 3,3 миллиона баррелей в сутки) и заверениям лидеров стран, что "все под контролем".Цена на нефть – сколько еще?По оценкам JP Morgan, даже при открытии Ормузского пролива в июне, цены на нефть останутся в районе 100 долларов за баррель в течение всего года: страны будут восполнять потраченные резервы. При этом "узкие горлышки" в виде недостатка танкеров, ограничения НПЗ и логистические ограничения останутся. Чем позже произойдет открытие, тем дольше и выше будут цены.По всей видимости, никто, в первую очередь США, не хочет доводить решение в Иране до наземной операции. По нашему мнению, хотя мир может как минимум в течение лета спокойно использовать накопленные запасы нефти, в какой-то момент может случиться резкий, панический взлет цены на нефть.Долгожданные покупки МинфинаПосле двух месяцев перерыва Минфин вернулся на рынок с покупками валюты: на май общий объем покупок составил 110 миллиардов рублей, что с сальдированием нерегулярных операций (зеркалирование инвестиций ФНБ) дает итоговую цифру нетто-покупок в 1,2 миллиарда рублей в день.В июне нетто-покупки будут больше, однако нужно иметь в виду, что и приходящая на рынок выручка от продажи в апреле-мае (Urals в апреле 94,9 доллара по расчетам Минэка) вырастет. По общему правилу, покупки Минфина компенсируют около 2/3 приходящей выручки, однако рассинхронизация "физического" поступления на рынок валютной выручки и операций Минфина приводят к повышенной волатильности.Вероятно, что с июля нерегулярные операции (продажи 4,6 миллиарда рублей в день) сократятся практически до нуля (инвестиции из ФНБ пока чуть более 0,1 миллиарда рублей), что станет фактором в пользу ослабления рубля.Импорт – естественный баланс для курсаХотя в моменте курс определяется массой факторов: геополитика, крупные сделки, разовые шоки спроса или предложения валюты, в среднесрочной перспективе валютный курс определяется платежным балансом в первую очередь соотношением экспорта и импорта. В открытой экономике приток валютных доходов (с сопутствующим увеличением внутреннего спроса) балансируется импортом, но в современных условиях в России процесс сильно искажен.С 2022 года вследствие санкций импорт в России значительно просел: доля импорта в ВВП снизилась с обычных 20% до 14%. Тем не менее, последние несколько месяцев мы видим увеличение импорта, причем это не только рост импорта услуг (прежде всего, туристические поездки), но и товарный импорт. Да, сейчас в значительной мере рост импорта обусловлен потребительским спросом (а не инвестиционным), но для курса это не так важно.Мы полагаем, что импорт (даже в оптимистичном сценарии завершения СВО) еще долгое время будет оставаться зажатым, а это значит, что именно колебания экспортной выручки будут сильно влиять на курс.Что дальше?Динамика курса является производной от наших товарно-денежных потоков с остальным миром и внутренних процессов. Кроме сюрпризов с экспортной выручкой, работоспособностью нашей добывающей, перерабатывающей и логистической инфраструктуры, новым фактором, усложняющим прогноз, становится Минфин: неожиданные изменения бюджетного правила (подобно весенним экспериментам "ручного" управления) могут сильно влиять на курс и повышать волатильность.Нашим базовым сценарием является восстановление транзита в Ормузском проливе в конце июня и очень постепенное снижение цен на нефть до 70-80 долларов за баррель Brent к концу года. При неизменном импорте и геополитической ситуации мы ожидаем увидеть курс доллара на конец года в районе 75-80 рублей за доллар.Автор: Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УК "Ингосстрах-Инвестиции"

Александр Иванов

