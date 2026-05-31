Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260531/paket-870293844.html
Раскрыто, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина
Раскрыто, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина - 31.05.2026, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина
Многие покупатели берут в магазинах бесплатные фасовочные пакеты с запасом, не задумываясь о последствиях. О том, когда использование таких пакетов законно, а... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T03:03+0300
2026-05-31T03:03+0300
общество
банки
магазины
покупки в магазинах
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1c/870293689_0:102:3283:1948_1920x0_80_0_0_03e1edae6f97b195c68eddca0d9abce3.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Многие покупатели берут в магазинах бесплатные фасовочные пакеты с запасом, не задумываясь о последствиях. О том, когда использование таких пакетов законно, а когда граничит с кражей, агентству “Прайм” рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева."Если покупатель отмотал лишнее количество пакетов для взвешивания продуктов, но в итоге они ему не пригодились, он не имеет права забирать эти излишки с собой. Даже несмотря на то, что пакеты уже оторваны и магазин вряд ли сможет использовать их повторно, их вынос за пределы торговой точки юридически расценивается как умышленное присвоение чужого имущества", — пояснила Георгиева.На практике привлечь к ответственности за кражу пакетов можно, только если нарушителя поймали с поличным на выходе. И то сотрудники не вправе проводить досмотр - они могут лишь вызвать полицию. Исключение — если магазин зафиксировал на видео систематические хищения одного и того же человека.По закону, ответственность за мелкое хищение наступает при любой сумме украденного. Она предполагает штраф либо административные арест или обязательные работы. Если ущерб превышает 2,5 тысячи рублей, деяние квалифицируется уже по уголовной статье. Однако для привлечения к любой ответственности необходимо доказать прямой умысел — случайно взять чужое нельзя, указала Георгиева.Реальное уголовное преследование за кражу обычных пакетов вряд ли возможно, так как для порога в 2,5 тысячи рублей потребовалось бы похитить абсурдно большой объём упаковки. Но юрист советует не рисковать: фасовочные пакеты — имущество магазина до момента их оплаты (если они платные) или использования по назначению.
https://1prime.ru/20250707/kassa-859187557.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1c/870293689_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_03432da442b18d57875127664707297e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , банки, магазины, покупки в магазинах
Общество , Банки, магазины, покупки в магазинах
03:03 31.05.2026
 
Раскрыто, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина

Юрист Георгиева объяснила, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабота флагманского магазина Gloria Jeans в Москве
Работа флагманского магазина Gloria Jeans в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Многие покупатели берут в магазинах бесплатные фасовочные пакеты с запасом, не задумываясь о последствиях. О том, когда использование таких пакетов законно, а когда граничит с кражей, агентству “Прайм” рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
X5 Retail Group, Сбер и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах
7 июля 2025, 02:02
"Если покупатель отмотал лишнее количество пакетов для взвешивания продуктов, но в итоге они ему не пригодились, он не имеет права забирать эти излишки с собой. Даже несмотря на то, что пакеты уже оторваны и магазин вряд ли сможет использовать их повторно, их вынос за пределы торговой точки юридически расценивается как умышленное присвоение чужого имущества", — пояснила Георгиева.
На практике привлечь к ответственности за кражу пакетов можно, только если нарушителя поймали с поличным на выходе. И то сотрудники не вправе проводить досмотр - они могут лишь вызвать полицию. Исключение — если магазин зафиксировал на видео систематические хищения одного и того же человека.
По закону, ответственность за мелкое хищение наступает при любой сумме украденного. Она предполагает штраф либо административные арест или обязательные работы. Если ущерб превышает 2,5 тысячи рублей, деяние квалифицируется уже по уголовной статье. Однако для привлечения к любой ответственности необходимо доказать прямой умысел — случайно взять чужое нельзя, указала Георгиева.
Реальное уголовное преследование за кражу обычных пакетов вряд ли возможно, так как для порога в 2,5 тысячи рублей потребовалось бы похитить абсурдно большой объём упаковки. Но юрист советует не рисковать: фасовочные пакеты — имущество магазина до момента их оплаты (если они платные) или использования по назначению.
 
ОбществоБанкимагазиныпокупки в магазинах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала