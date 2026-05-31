Раскрыто, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина

2026-05-31T03:03+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Многие покупатели берут в магазинах бесплатные фасовочные пакеты с запасом, не задумываясь о последствиях. О том, когда использование таких пакетов законно, а когда граничит с кражей, агентству “Прайм” рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева."Если покупатель отмотал лишнее количество пакетов для взвешивания продуктов, но в итоге они ему не пригодились, он не имеет права забирать эти излишки с собой. Даже несмотря на то, что пакеты уже оторваны и магазин вряд ли сможет использовать их повторно, их вынос за пределы торговой точки юридически расценивается как умышленное присвоение чужого имущества", — пояснила Георгиева.На практике привлечь к ответственности за кражу пакетов можно, только если нарушителя поймали с поличным на выходе. И то сотрудники не вправе проводить досмотр - они могут лишь вызвать полицию. Исключение — если магазин зафиксировал на видео систематические хищения одного и того же человека.По закону, ответственность за мелкое хищение наступает при любой сумме украденного. Она предполагает штраф либо административные арест или обязательные работы. Если ущерб превышает 2,5 тысячи рублей, деяние квалифицируется уже по уголовной статье. Однако для привлечения к любой ответственности необходимо доказать прямой умысел — случайно взять чужое нельзя, указала Георгиева.Реальное уголовное преследование за кражу обычных пакетов вряд ли возможно, так как для порога в 2,5 тысячи рублей потребовалось бы похитить абсурдно большой объём упаковки. Но юрист советует не рисковать: фасовочные пакеты — имущество магазина до момента их оплаты (если они платные) или использования по назначению.

