Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении - 31.05.2026, ПРАЙМ
Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении
Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении
ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Армения планирует восстановить Мегринскую железную дорогу на юге страны, а также построить северный железнодорожный узел, в результате чего появится самый короткий транзитный маршрут, соединяющий Восток с Западом, заявил премьер страны Никол Пашинян. "В ближайшее время мы откроем не только нашу южную железную дорогу, но и северную железную дорогу. Ветки железной дороги Иджеван-Раздан и Ванадзор-Гюмри находятся всего в шести километрах друг от друга возле населенного пункта Лермонтово. Мы соединим их и получим самую короткую железную дорогу с Востока на Запад", - заявил Пашинян в ходе предвыборного митинга в Ереване. По его словам, эти логистические проекты напрямую связаны с проектом "Маршрут Трампа". Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом СЩА Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
18:23 31.05.2026
 
Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении

Премьер Армении Пашинян заявил о планах восстановить Мегринскую железную дорогу

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
