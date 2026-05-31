https://1prime.ru/20260531/pashinyan-870364628.html
Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении
Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении - 31.05.2026, ПРАЙМ
Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении
Армения планирует восстановить Мегринскую железную дорогу на юге страны, а также построить северный железнодорожный узел, в результате чего появится самый... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T18:23+0300
2026-05-31T18:23+0300
2026-05-31T18:23+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1f/870364535_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1945c9f04be8a33b7da1ebaf608b37b.jpg
ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Армения планирует восстановить Мегринскую железную дорогу на юге страны, а также построить северный железнодорожный узел, в результате чего появится самый короткий транзитный маршрут, соединяющий Восток с Западом, заявил премьер страны Никол Пашинян. "В ближайшее время мы откроем не только нашу южную железную дорогу, но и северную железную дорогу. Ветки железной дороги Иджеван-Раздан и Ванадзор-Гюмри находятся всего в шести километрах друг от друга возле населенного пункта Лермонтово. Мы соединим их и получим самую короткую железную дорогу с Востока на Запад", - заявил Пашинян в ходе предвыборного митинга в Ереване. По его словам, эти логистические проекты напрямую связаны с проектом "Маршрут Трампа". Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом СЩА Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
https://1prime.ru/20260530/signal-870352775.html
армения
ереван
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1f/870364535_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_52e42889801900bcdfac1aa13d2b8d78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, АЗЕРБАЙДЖАН, Никол Пашинян, Дональд Трамп
Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении
Премьер Армении Пашинян заявил о планах восстановить Мегринскую железную дорогу