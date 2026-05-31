Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении - 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T18:23+0300

ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Армения планирует восстановить Мегринскую железную дорогу на юге страны, а также построить северный железнодорожный узел, в результате чего появится самый короткий транзитный маршрут, соединяющий Восток с Западом, заявил премьер страны Никол Пашинян. "В ближайшее время мы откроем не только нашу южную железную дорогу, но и северную железную дорогу. Ветки железной дороги Иджеван-Раздан и Ванадзор-Гюмри находятся всего в шести километрах друг от друга возле населенного пункта Лермонтово. Мы соединим их и получим самую короткую железную дорогу с Востока на Запад", - заявил Пашинян в ходе предвыборного митинга в Ереване. По его словам, эти логистические проекты напрямую связаны с проектом "Маршрут Трампа". Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом СЩА Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.

