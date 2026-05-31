Предприниматели из Германии примут участие в ПМЭФ впервые за несколько лет - 31.05.2026, ПРАЙМ
Предприниматели из Германии примут участие в ПМЭФ впервые за несколько лет
БЕРЛИН, 31 мая - ПРАЙМ. Предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, передает агентство DPA со ссылкой на председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа. "После многолетней нерешительности… немецкие предприниматели впервые официально участвуют в Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в материале. По словам Шеппа, Германия, как и другие крупные западные страны, намерена сохранить экономический мост с Россией и защитить свои активы в РФ, превышающие 100 миллиардов евро. Рассуждая о присутствии на российском рынке, Шепп заявил, что западные страны не должны навсегда покидать российский рынок. В этом ключе глава российско-германской внешнеторговой палаты отметил, что в первом квартале 2026 года один только Китай учредил в России около 1,4 тысячи новых компаний, передает агентство. DPA со ссылкой на программу форума отмечает, что в ПМЭФ примут участие президент молочного холдинга "ЭкоНива" Штефан Дюрр и многолетний управляющий продуктового холдинга Globus Томас Брух. По данным внешнеторговой палаты, около 1,6 тысячи немецких компаний продолжают свою деятельность в России. Выручка открытых в РФ гипермаркетов "Глобус", согласно данным палаты, составила в 2025 году около 20 миллиардов евро. По информации внешнеторговой палаты, до введения антироссийских санкций со стороны ЕС Германия была крупнейшим в Европе торговым партнером России. Товарооборот между двумя странами в 2021 году составил 59,7 миллиарда евро, а пик торговой активности пришелся на 2012 год – тогда товарооборот достиг 80 миллиардов евро, говорится в материале. Кроме того, возглавляемая Шеппом палата провела исследование, в котором приняли участие 265 из 750 ассоциированных с ней компаний. Результаты исследования показали, что 75% участников опроса удовлетворены развитием своего бизнеса в России, несмотря на крупные убытки из-за санкций. Примерно треть компаний считают, что западные санкции вредят ФРГ больше, чем России, а 65% компаний уверены, что Германии следует как можно скорее возобновить импорт российского газа и нефти. В то же время 31% полагают, что возобновить импорт газа и нефти из РФ нужно после окончания конфликта на Украине, передает агентство. Уже несколько известных представителей ФРГ объявили о своих планах принять участие в ПМЭФ. Об этом сообщили депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре и глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан. Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер подтвердил РИА Новости получение приглашения для участия в форуме. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
