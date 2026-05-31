"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина о фон дер Ляйен
Журналист Христофору: Путин разнес в щепки обвинения ЕС в инциденте с дроном в Румынии
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина полностью разрушило версию, которую активно продвигали Евросоюз и лично глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, подразумевающую обвинения России в связи с инцидентом с дроном в Румынии, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире на YouTube-канале.
В пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник угодил в крышу здания в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Власти Бухареста и Брюсселя сразу обвинили Россию, однако не предоставили доказательства.
"Ответ Путина, по сути, разнес этот нарратив в щепки, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России. Он говорит: "Нас обвиняют всегда, но нам нужно расследование, предоставьте нам доказательства". Но нет, никаких доказательств предоставлено не было. Только суждения и обвинения", — отметил обозреватель.
По его мнению, российский лидер не только жестко ответил на необоснованные утверждения Запада, но и указал на серьезную некомпетентность руководства Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
"А потом он фактически отчитал фон дер Ляйен, что, признаюсь, стало полной неожиданностью. Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. <…> А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? <…> И поэтому Путин говорит: "Если у вас что-то есть, так предъявите это нам". Таким образом, он разнес ее позицию в пух и прах, но одновременно с этим демонстрировал лидерскую мудрость и дипломатию", — подытожил Христофору.
В пятницу, комментируя инцидент с якобы российским дроном в Румынии, Путин заявил, что без серьёзной экспертизы нельзя утверждать, к какой стране принадлежит упавший в Румынии дрон. Он добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей предоставят точные данные по этому беспилотнику. Российский президент предположил, что инцидент, скорее всего, связан с украинским дроном, который отклонился от курса из-за воздействия средств РЭБ или технических неполадок.