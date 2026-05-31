"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина о фон дер Ляйен

2026-05-31T07:25+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина полностью разрушило версию, которую активно продвигали Евросоюз и лично глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, подразумевающую обвинения России в связи с инцидентом с дроном в Румынии, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире на YouTube-канале.В пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник угодил в крышу здания в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Власти Бухареста и Брюсселя сразу обвинили Россию, однако не предоставили доказательства."Ответ Путина, по сути, разнес этот нарратив в щепки, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России. Он говорит: "Нас обвиняют всегда, но нам нужно расследование, предоставьте нам доказательства". Но нет, никаких доказательств предоставлено не было. Только суждения и обвинения", — отметил обозреватель.По его мнению, российский лидер не только жестко ответил на необоснованные утверждения Запада, но и указал на серьезную некомпетентность руководства Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен."А потом он фактически отчитал фон дер Ляйен, что, признаюсь, стало полной неожиданностью. Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. <…> А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? <…> И поэтому Путин говорит: "Если у вас что-то есть, так предъявите это нам". Таким образом, он разнес ее позицию в пух и прах, но одновременно с этим демонстрировал лидерскую мудрость и дипломатию", — подытожил Христофору.В пятницу, комментируя инцидент с якобы российским дроном в Румынии, Путин заявил, что без серьёзной экспертизы нельзя утверждать, к какой стране принадлежит упавший в Румынии дрон. Он добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей предоставят точные данные по этому беспилотнику. Российский президент предположил, что инцидент, скорее всего, связан с украинским дроном, который отклонился от курса из-за воздействия средств РЭБ или технических неполадок.

