Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина о фон дер Ляйен - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260531/putin-870356540.html
"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина о фон дер Ляйен
"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина о фон дер Ляйен - 31.05.2026, ПРАЙМ
"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина о фон дер Ляйен
Заявление президента России Владимира Путина полностью разрушило версию, которую активно продвигали Евросоюз и лично глава ЕК Урсула фон дер Ляйен,... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T07:25+0300
2026-05-31T07:25+0300
ек
ес
владимир путин
бухарест
урсула фон дер ляйен
запад
румыния
мировая экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a3600bf630a0681d049808e1f54a9e1c.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина полностью разрушило версию, которую активно продвигали Евросоюз и лично глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, подразумевающую обвинения России в связи с инцидентом с дроном в Румынии, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире на YouTube-канале.В пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник угодил в крышу здания в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Власти Бухареста и Брюсселя сразу обвинили Россию, однако не предоставили доказательства."Ответ Путина, по сути, разнес этот нарратив в щепки, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России. Он говорит: "Нас обвиняют всегда, но нам нужно расследование, предоставьте нам доказательства". Но нет, никаких доказательств предоставлено не было. Только суждения и обвинения", — отметил обозреватель.По его мнению, российский лидер не только жестко ответил на необоснованные утверждения Запада, но и указал на серьезную некомпетентность руководства Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.&quot;А потом он фактически отчитал фон дер Ляйен, что, признаюсь, стало полной неожиданностью. Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. &lt;…&gt; А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? &lt;…&gt; И поэтому Путин говорит: &quot;Если у вас что-то есть, так предъявите это нам&quot;. Таким образом, он разнес ее позицию в пух и прах, но одновременно с этим демонстрировал лидерскую мудрость и дипломатию&quot;, — подытожил Христофору.В пятницу, комментируя инцидент с якобы российским дроном в Румынии, Путин заявил, что без серьёзной экспертизы нельзя утверждать, к какой стране принадлежит упавший в Румынии дрон. Он добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей предоставят точные данные по этому беспилотнику. Российский президент предположил, что инцидент, скорее всего, связан с украинским дроном, который отклонился от курса из-за воздействия средств РЭБ или технических неполадок.
https://1prime.ru/20260531/ukraina-870356104.html
https://1prime.ru/20260531/kiev-870356390.html
https://1prime.ru/20260530/nato-870341987.html
бухарест
запад
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_ba16926d481e181596c3755b33b33286.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ек, ес, владимир путин, бухарест, урсула фон дер ляйен, запад, румыния, мировая экономика, общество
ЕК, ЕС, Владимир Путин, Бухарест, Урсула фон дер Ляйен, ЗАПАД, РУМЫНИЯ, Мировая экономика, Общество
07:25 31.05.2026
 
"Разнес в щепки": на Западе удивились словам Путина о фон дер Ляйен

Журналист Христофору: Путин разнес в щепки обвинения ЕС в инциденте с дроном в Румынии

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина полностью разрушило версию, которую активно продвигали Евросоюз и лично глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, подразумевающую обвинения России в связи с инцидентом с дроном в Румынии, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире на YouTube-канале.

В пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник угодил в крышу здания в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Власти Бухареста и Брюсселя сразу обвинили Россию, однако не предоставили доказательства.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
"Провалилась с треском": СМИ высказались об Украине после прилета в Румынии
07:19

"Ответ Путина, по сути, разнес этот нарратив в щепки, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России. Он говорит: "Нас обвиняют всегда, но нам нужно расследование, предоставьте нам доказательства". Но нет, никаких доказательств предоставлено не было. Только суждения и обвинения", — отметил обозреватель.
По его мнению, российский лидер не только жестко ответил на необоснованные утверждения Запада, но и указал на серьезную некомпетентность руководства Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
"Это фиаско": в США сообщили о панике в Киеве из-за российского ответа
07:22

"А потом он фактически отчитал фон дер Ляйен, что, признаюсь, стало полной неожиданностью. Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. <…> А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? <…> И поэтому Путин говорит: "Если у вас что-то есть, так предъявите это нам". Таким образом, он разнес ее позицию в пух и прах, но одновременно с этим демонстрировал лидерскую мудрость и дипломатию", — подытожил Христофору.

В пятницу, комментируя инцидент с якобы российским дроном в Румынии, Путин заявил, что без серьёзной экспертизы нельзя утверждать, к какой стране принадлежит упавший в Румынии дрон. Он добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей предоставят точные данные по этому беспилотнику. Российский президент предположил, что инцидент, скорее всего, связан с украинским дроном, который отклонился от курса из-за воздействия средств РЭБ или технических неполадок.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
"Момент настал": на Западе сделали резкое заявление о НАТО и России
Вчера, 07:09
 
ЕКЕСВладимир ПутинБухарестУрсула фон дер ЛяйенЗАПАДРУМЫНИЯМировая экономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала