Россия в апреле импортировала турецкий кофе на рекордную сумму
2026-05-31T07:47+0300
Россия в апреле импортировала турецкого кофе на 2,3 миллиона долларов
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала турецкого кофе на рекордную для взаимной торговли сумму - 2,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой таможни.
Согласно статистике ведомства, поставки как в годовом, так и в месячном выражении выросли втрое.
Россия в середине весны стала третьим крупнейшим покупателем турецкого кофе с долей в 15%.
Самым активным покупателем была Сирия, потребившая четверть турецкого экспорта, а на втором месте оказалась Белоруссия (18%). Вместе с ними в пятерку крупнейших вошли Ливия (13%) и Саудовская Аравия (5%).