https://1prime.ru/20260531/rossija-870357174.html

Россия в апреле импортировала турецкий кофе на рекордную сумму

Россия в апреле импортировала турецкий кофе на рекордную сумму - 31.05.2026, ПРАЙМ

Россия в апреле импортировала турецкий кофе на рекордную сумму

Россия в апреле импортировала турецкого кофе на рекордную для взаимной торговли сумму - 2,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T07:47+0300

2026-05-31T07:47+0300

2026-05-31T07:52+0300

бизнес

экономика

россия

сирия

белоруссия

ливия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870357174.jpg?1780203176

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле импортировала турецкого кофе на рекордную для взаимной торговли сумму - 2,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой таможни. Согласно статистике ведомства, поставки как в годовом, так и в месячном выражении выросли втрое. Россия в середине весны стала третьим крупнейшим покупателем турецкого кофе с долей в 15%. Самым активным покупателем была Сирия, потребившая четверть турецкого экспорта, а на втором месте оказалась Белоруссия (18%). Вместе с ними в пятерку крупнейших вошли Ливия (13%) и Саудовская Аравия (5%).

сирия

белоруссия

ливия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сирия, белоруссия, ливия