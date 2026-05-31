В МИД Эстонии сделали необычное заявление о России
Канцлер МИД Эстонии Всевиов: РФ хочет заманить Запад в ловушку переговоров
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов сказал, что Россия якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров.
"Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса", — говорится в его публикации в соцсети X.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал самой большой глупостью ЕС отказ от диалога с Россией.
