В МИД Эстонии сделали необычное заявление о России - 31.05.2026, ПРАЙМ
В МИД Эстонии сделали необычное заявление о России
В МИД Эстонии сделали необычное заявление о России

Канцлер МИД Эстонии Всевиов: РФ хочет заманить Запад в ловушку переговоров

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов сказал, что Россия якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров.

"Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса", — говорится в его публикации в соцсети X.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал самой большой глупостью ЕС отказ от диалога с Россией.
