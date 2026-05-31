https://1prime.ru/20260531/rossiya-870361674.html

В МИД Эстонии сделали необычное заявление о России

В МИД Эстонии сделали необычное заявление о России - 31.05.2026, ПРАЙМ

В МИД Эстонии сделали необычное заявление о России

Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов сказал, что Россия якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров."Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T15:02+0300

2026-05-31T15:02+0300

2026-05-31T15:02+0300

владимир путин

запад

россия

эстония

украина

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов сказал, что Россия якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров."Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса", — говорится в его публикации в соцсети X.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал самой большой глупостью ЕС отказ от диалога с Россией.

https://1prime.ru/20260529/rossiya-870320425.html

https://1prime.ru/20260530/merts-870344128.html

запад

эстония

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, запад, россия, эстония, украина, ес, в мире