https://1prime.ru/20260531/rossiya-870362728.html

"Самое время". Заявление сенатора о России поразило США

"Самое время". Заявление сенатора о России поразило США - 31.05.2026, ПРАЙМ

"Самое время". Заявление сенатора о России поразило США

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис осудил высказывания американского сенатора Джима Риша из-за якобы российского беспилотника в Румынии. | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T16:01+0300

2026-05-31T16:01+0300

2026-05-31T16:01+0300

румыния

сша

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860316717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4231c729157b1f228a25467b284d49a0.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис осудил высказывания американского сенатора Джима Риша из-за якобы российского беспилотника в Румынии."Сейчас самое время подумать трезво и заняться серьезной дипломатией, чтобы оценить, можем ли мы снизить напряженность до того, как она усилится, и уже никто не будет в безопасности", — говорится в его публикации в соцсети X. Вчера сенатор обвинил Россию якобы в безрассудной эскалации из-за падения беспилотника в Румынии.В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не стремились перехватить дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.В тот же день президент Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.

https://1prime.ru/20260529/rossiya-870320425.html

https://1prime.ru/20260530/merts-870344128.html

румыния

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, сша, в мире