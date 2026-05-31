https://1prime.ru/20260531/saldo-870367798.html

В Херсонской области девять округов полностью обесточены из-за атаки БПЛА

2026-05-31T22:14+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. Девять округов Херсонской области полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс". По его словам, аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов.

