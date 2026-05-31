https://1prime.ru/20260531/samolet-870365695.html

Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, считает Ядров

Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, считает Ядров - 31.05.2026, ПРАЙМ

Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, считает Ядров

Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, поскольку время сейчас является ключевой ценностью, таким мнением поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров. | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T19:39+0300

2026-05-31T19:39+0300

2026-05-31T19:39+0300

бизнес

россия

рф

антон алиханов

росавиация

"веди"

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1f/870365602_0:78:3281:1923_1920x0_80_0_0_1f342a6013521956d415292ed8924b4f.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, поскольку время сейчас является ключевой ценностью, таким мнением поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Я думаю, что мир видит то, что время является ключевой ценностью, и придет к тому, что сверхзвуковые самолеты вернутся. Потому что все гонятся за скоростью, мы хотим быстрее передвигаться", - рассказал Ядров в интервью ИС "Вести". Главными факторами создания сверхзвукового борта являются безопасность и экономичность. Ядров отметил, что разработанный в СССР сверхзвуковой самолет Ту-144 опередил свое время. Опытно-конструкторские работы по российскому сверхзвуковому гражданскому самолету нового поколения ожидаются в 2035-2040 годах, сообщил в мае в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

https://1prime.ru/20260528/pilot-870271099.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, росавиация, "веди", минпромторг