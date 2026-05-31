Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, считает Ядров - 31.05.2026, ПРАЙМ
Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, считает Ядров
2026-05-31T19:39+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
росавиация
"веди"
минпромторг
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, поскольку время сейчас является ключевой ценностью, таким мнением поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Я думаю, что мир видит то, что время является ключевой ценностью, и придет к тому, что сверхзвуковые самолеты вернутся. Потому что все гонятся за скоростью, мы хотим быстрее передвигаться", - рассказал Ядров в интервью ИС "Вести". Главными факторами создания сверхзвукового борта являются безопасность и экономичность. Ядров отметил, что разработанный в СССР сверхзвуковой самолет Ту-144 опередил свое время. Опытно-конструкторские работы по российскому сверхзвуковому гражданскому самолету нового поколения ожидаются в 2035-2040 годах, сообщил в мае в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Росавиация, "Веди", Минпромторг
Глава Росавиации Ядров: сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Сверхзвуковые пассажирские самолеты вернутся в небо, поскольку время сейчас является ключевой ценностью, таким мнением поделился глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Я думаю, что мир видит то, что время является ключевой ценностью, и придет к тому, что сверхзвуковые самолеты вернутся. Потому что все гонятся за скоростью, мы хотим быстрее передвигаться", - рассказал Ядров в интервью ИС "Вести".
Главными факторами создания сверхзвукового борта являются безопасность и экономичность. Ядров отметил, что разработанный в СССР сверхзвуковой самолет Ту-144 опередил свое время.
Опытно-конструкторские работы по российскому сверхзвуковому гражданскому самолету нового поколения ожидаются в 2035-2040 годах, сообщил в мае в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
