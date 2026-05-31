Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260531/samolet-870368707.html
Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников
Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников - 31.05.2026, ПРАЙМ
Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников
Йеменская национальная авиакомпания Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников после хаджа из Саудовской Аравии в связи с нехваткой... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T23:13+0300
2026-05-31T23:13+0300
бизнес
йемен
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
КАИР, 31 мая - ПРАЙМ. Йеменская национальная авиакомпания Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников после хаджа из Саудовской Аравии в связи с нехваткой авиационного топлива, говорится в письме председателя правления Yemenia Airways Нассера Махмуда, с которым ознакомилось РИА Новости. "Йеменские паломники возвращаются рейсами по 120 человек в самолете с дозаправкой лайнеров в аэропорту Джидды. Им рекомендовано брать с собой только по одной сумке багажа, не разрешается перевозить в самолете емкости с водой из источника со священной водой "зам-зам", чтобы уменьшить объем багажа на рейсах и минимизировать задержки багажа", - отметил Махмуд. Он обратился к министерству по делам религиозных пожертвований Йемена с просьбой оказать давление на йеменскую нефтяную компанию для ускорения поставок авиационного топлива в аэропорты страны. В этой связи представитель Yemenia Airways Хатем аш-Шааби сообщил РИА Новости, что компания ожидает прибытия танкера с авиационным топливом во временную столицу территорий под контролем международно признанного правительства Аден в южном Йемене. С конца апреля Yemenia Airways испытывает нехватку авиационного топлива, что вынуждает компанию сокращать нормы провоза багажа пассажирами и дозаправляться в аэропортах Саудовской Аравии для обеспечения продолжения полетов.
https://1prime.ru/20260531/aeroflot-870367327.html
йемен
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, йемен, саудовская аравия
Бизнес, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
23:13 31.05.2026
 
Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников

emenia Airways принимает меры по возвращению йеменских паломников после хаджа

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАИР, 31 мая - ПРАЙМ. Йеменская национальная авиакомпания Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников после хаджа из Саудовской Аравии в связи с нехваткой авиационного топлива, говорится в письме председателя правления Yemenia Airways Нассера Махмуда, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Йеменские паломники возвращаются рейсами по 120 человек в самолете с дозаправкой лайнеров в аэропорту Джидды. Им рекомендовано брать с собой только по одной сумке багажа, не разрешается перевозить в самолете емкости с водой из источника со священной водой "зам-зам", чтобы уменьшить объем багажа на рейсах и минимизировать задержки багажа", - отметил Махмуд.
Он обратился к министерству по делам религиозных пожертвований Йемена с просьбой оказать давление на йеменскую нефтяную компанию для ускорения поставок авиационного топлива в аэропорты страны.
В этой связи представитель Yemenia Airways Хатем аш-Шааби сообщил РИА Новости, что компания ожидает прибытия танкера с авиационным топливом во временную столицу территорий под контролем международно признанного правительства Аден в южном Йемене.
С конца апреля Yemenia Airways испытывает нехватку авиационного топлива, что вынуждает компанию сокращать нормы провоза багажа пассажирами и дозаправляться в аэропортах Саудовской Аравии для обеспечения продолжения полетов.
Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
В "Аэрофлоте" рассказали о сервисе посадки в самолет по биометрии
21:07
 
БизнесЙЕМЕНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала