Йеменская национальная авиакомпания Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников после хаджа из Саудовской Аравии в связи с нехваткой... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T23:13+0300
бизнес
йемен
саудовская аравия
КАИР, 31 мая - ПРАЙМ. Йеменская национальная авиакомпания Yemenia Airways принимает меры для возвращения йеменских паломников после хаджа из Саудовской Аравии в связи с нехваткой авиационного топлива, говорится в письме председателя правления Yemenia Airways Нассера Махмуда, с которым ознакомилось РИА Новости. "Йеменские паломники возвращаются рейсами по 120 человек в самолете с дозаправкой лайнеров в аэропорту Джидды. Им рекомендовано брать с собой только по одной сумке багажа, не разрешается перевозить в самолете емкости с водой из источника со священной водой "зам-зам", чтобы уменьшить объем багажа на рейсах и минимизировать задержки багажа", - отметил Махмуд. Он обратился к министерству по делам религиозных пожертвований Йемена с просьбой оказать давление на йеменскую нефтяную компанию для ускорения поставок авиационного топлива в аэропорты страны. В этой связи представитель Yemenia Airways Хатем аш-Шааби сообщил РИА Новости, что компания ожидает прибытия танкера с авиационным топливом во временную столицу территорий под контролем международно признанного правительства Аден в южном Йемене. С конца апреля Yemenia Airways испытывает нехватку авиационного топлива, что вынуждает компанию сокращать нормы провоза багажа пассажирами и дозаправляться в аэропортах Саудовской Аравии для обеспечения продолжения полетов.
