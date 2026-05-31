Bloomberg узнало, что может войти в новый пакет санкций ЕС против России
Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России обсуждает введение новых санкций в отношении банков, нефтетрейдеров, НПЗ, криптооператоров в третьих...
2026-05-31T14:14+0300
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России обсуждает введение новых санкций в отношении банков, нефтетрейдеров, НПЗ, криптооператоров в третьих странах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Меры, обсуждаемые в рамках нового пакета санкций (против РФ - ред.), включают санкции против большего числа банков, нефтетрейдеров, НПЗ и криптооператоров в третьих странах", - передает агентство. Согласно материалу, санкции могут быть введены и против еще примерно 20 танкеров, якобы связанных с РФ. В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
